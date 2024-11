Barbie Ferreira y Lizzo se unen a las famosas irreconocibles por bajar de peso; así se ven ahora

Barbie Ferreira, la actriz y modelo de 27 años conocida por su papel como Kat Hernandez en la serie ‘Euphoria’, ha sorprendido a sus seguidores con un impresionante cambio físico que ha mostrado en redes sociales. Tras dejar atrás su emblemático personaje en la exitosa serie de HBO, Barbie ha mostrado un nuevo aspecto que está causando furor en internet, generando tanto admiración como controversia.

En las últimas semanas, Barbie Ferreira ha compartido varias fotos en su cuenta de Instagram, donde su transformación es más que evidente. La actriz ha bajado varios kilos, lo que le ha dado una apariencia más delgada, un cambio que ha impactado a sus seguidores. En sus publicaciones, Barbie luce mucho más estilizada, y sus seguidores no tardaron en notar el contraste con su imagen durante el que interpretó a Kat Hernandez en ‘Euphoria’.

En la serie, Kat es una adolescente que, a pesar de tener una figura más grande que la de otras chicas de su entorno, se siente cómoda con su cuerpo y abraza su identidad. Esta representación fue aplaudida por muchos fans, quienes encontraron en ella un referente del body positive.

Mira: Christina Aguilera vuelve a impactar con su imagen y desata rumores: ¿Cómo logró bajar de peso?

Barbie Ferreira impactó con sus nuevas fotos con su nueva figura / Instagram

La cantante Lizzo sorprende con su nueva imagen

Por otro lado, la cantante Lizzo, de 36 años, también sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una imagen en la que luce más delgada que nunca. En la foto, publicada en su cuenta oficial de Instagram, Lizzo luce un físico igualmente más estilizado, resultado de su proceso de pérdida de peso.

Por supuesto, este cambio ha generado una avalancha de comentarios divididos por los métodos que pudo haber utilizado para llegar a este resultado, así como el referente que también se volvió para algunas chicas en cuanto al body positive.

Checa: Lindsay Lohan sorprende con su rostro juvenil: Descubre su secreto de belleza, ¿cirugía estética?

Así se ve Lizzo actualmente / Instagram

Reacciones y críticas al cambio físico de Barbie Ferreira y Lizzo

Aunque muchos de los seguidores de Barbie Ferreira y Lizzo celebraron el cambio físico de las famosas, otros han expresado sus dudas sobre la forma en que han logrado alcanzar esta transformación. Mientras algunos comentan sobre su evidente esfuerzo por cuidar su salud y alimentación, otros no han sido tan comprensivos, cuestionando la coherencia de este cambio con su postura del famoso body positive con el que buscaban fomentar que tener una figura más grande no era sinónimo de tener una mala salud y además estar cómoda con tu cuerpo.

Algunos seguidores han señalado que Barbie Ferreira y Lizzo, al igual que otras celebridades que no han revelado el “secreto” de su transformación, podrían estar recurriendo al uso de medicamentos como el Ozempic, un fármaco utilizado para tratar la diabetes tipo 2 que ha ganado popularidad en los últimos tiempos por sus efectos en la pérdida de peso.

Es importante mencionar que según informes, el uso de este medicamento puede ayudar a perder entre 4 y 8 kilos en un mes, pero no sería saludable para quienes no tienen diabetes pues el uso del fármaco no está diseñado para perder peso, sino a tratar la enfermedad.

Lizzo por su parte sí se ha dejado ver desde hace unos meses en el gimnasio, por lo que se le podría atribuir a su transformación la disciplina que ha tenido para lograr bajar varios kilos.

Otras famosas que han impactado con sus transformaciones han sido Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Adele y en México, Michelle Rodríguez y Angélica Vale.

Puedes ver: Michelle Rodríguez revela la verdadera razón por la que perdió peso