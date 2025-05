Famosa actriz y modelo que venderá su agua de baño en jabón ¡Ya tiene lista de espera!

Sydney Sweeney no se anda con rodeos cuando se trata de romper el Internet. La actriz de Euphoria, conocida tanto por su talento como por su sensualidad, se convirtió en tendencia mundial tras anunciar un producto tan insólito como rentable: ¡un jabón elaborado con el agua en la que se bañó! Y no es broma. Este nuevo lanzamiento ha desatado un sinfín de reacciones entre sus fans y detractores, pero lo cierto es que la jugada parece una verdadera bomba mediática.

De la mano de la marca de jabones naturales Dr. Squatch, la actriz de 27 años presentó su nuevo producto: Sydney’s Bathwater Bliss, una barra con aroma a bosque húmedo que incluye, según ella misma confirmó, “agua de baño auténtica” recolectada durante una sesión de fotos.

“Cuando tus fans empiezan a pedir tu agua de baño, puedes ignorarlo o convertirlo en un jabón de Dr. Squatch”, comentó entre risas en entrevista con GQ. Y así fue: no ignoró la petición y ahora la convierte en negocio.

Mira: Querida actriz quiere congelar a su hijo muerto para revivirlo en el futuro; pide donaciones para lograrlo

¿Qué contiene el jabón de Sydney Sweeney y por qué está causando tanto revuelo?

El famoso jabón no solo tiene agua donde la estrella se dio un baño, sino que también viene cargado de ingredientes como corteza de pino, manteca de karité, arena y otros elementos naturales. El resultado, según la propia Sydney, es un aroma “masculino” con notas de pino, abeto Douglas, musgo terroso. Una descripción que ha dejado a muchos intrigados… y a otros escandalizados.

“Quería que recordara a mis raíces, así que tiene un aroma muy natural a pino, musgo terroso y abeto. Huele súper masculino. Pero también tiene un toque de agua de baño urbana”, explicó Sweeney en la misma entrevista, dejando claro que no se trata de un fetiche, sino de una estrategia creativa. De hecho, en sus redes sociales fue aún más directa al declarar: “Es un jabón, no un fetish”, buscando apagar las llamas de la polémica que se avivaron tras el anuncio.

Mira: Muere actor de la saga ‘Chucky, a los 61 años; estaba en cuidados paliativos por una grave enfermedad

¿Cuándo se lanza el jabón con agua de baño de Sydney Sweeney y cuánto cuesta?

El lanzamiento oficial está programado para el 6 de junio y será una edición limitada con solo cinco mil unidades disponibles. El precio por cada barra será de 8 dólares (alrededor de 154 pesos mexicanos), y según lo publicado en el sitio web oficial de Dr. Squatch, cada pieza vendrá con un certificado de autenticidad que garantiza que sí contiene el agua de baño de la actriz.

Pero eso no es todo. Sweeney también lanzará una versión “premium” en frasco, con un precio de 100 dólares, que también incluye agua de su baño utilizada durante la sesión con la marca.

Mira: Querida actriz fue amenazada mientras conducía en CDMX: “Me mostraron la pistola y me dijeron ‘quítate’”

¿Cómo recolectaron el agua de baño de Sydney Sweeney?

Aunque suene a broma la propia actriz relató el proceso con total naturalidad: “Cuando estuvimos en la sesión de fotos del Dr. Squatch, me dieron una bañera. Me metí, me puse jabón, nos dimos un baño agradable y ellos se llevaron el agua. Así que es mi agua de baño de verdad”.

Aunque la marca no ha dado detalles exactos sobre el almacenamiento, embotellado o sanitización del agua, los compradores recibirán un certificado para validar su autenticidad.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el jabón del agua de baño de Sydney Sweeney?

Como era de esperarse, la reacción del público fue tan mixta como explosiva. En Twitter y TikTok surgieron todo tipo de comentarios, desde fans emocionados hasta escépticos burlones. Algunos aplauden la jugada comercial de Sweeney, mientras que otros acusan a la actriz de aprovechar su fama para vender “cosas absurdas”.



“¿Ocho dólares por agua de baño? ¿Qué sigue, vender el aire que respiramos?”

“Esto no es un poco extremo, es totalmente ridículo.”

“¿Me estás jodiendo? ¡¿¿¿Esto es algo real??? ¡Asqueroso!”

“Esto haría que mi amigo se bañara por una vez, por favor.”

“Tengo un amigo que realmente, realmente quiere esto.”

“Compraré esto para poder oler como ella y, tal vez, romper este hechizo de sequía.”

¿Quién es Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense que ha ganado notoriedad por su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Su carrera comenzó con papeles menores en televisión, pero su gran oportunidad llegó con la serie Euphoria, donde su interpretación de Cassie Howard la convirtió en una figura destacada de la nueva generación de actrices en Hollywood. Además de actuar, ha incursionado en la producción a través de su compañía Fifty-Fifty Films, lo que le ha permitido tener mayor control creativo sobre sus proyectos.

A lo largo de su carrera, Sweeney ha demostrado una notable versatilidad, participando en dramas, thrillers, comedias románticas y biopics. Su actuación en The White Lotus le valió elogios de la crítica, y su papel en Reality mostró su capacidad para liderar proyectos basados en hechos reales. En los últimos años, ha sido parte de producciones ambiciosas tanto en cine como en plataformas de streaming, consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Proyectos recientes