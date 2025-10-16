Actriz sorprende al debutar en Victoria’s secret con radical pérdida de peso

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado el 15 de octubre en Nueva York, marcó un regreso espectacular con una mezcla de modelos legendarias, nuevas caras y artistas de talla mundial.

Sin embargo, una de las apariciones más comentadas fue la de Barbie Ferreira, la actriz de “Euphoria” quien debutó en la pasarela con una transformación física que dejó a todos boquiabiertos.

La presencia de Barbe Ferreira —conocida por su activismo body positive y su papel en Euphoria— fue tan inesperada. Su aparición en lencería, con una figura visiblemente más delgada, generó una oleada de reacciones en redes sociales.

Mira: Querida actriz de ‘El señor de los cielos’ causa angustia por pérdida de peso radical: “¿Está enferma?”

Barbie Ferreira aparece son sorprendente cambio en la pasarela de Victoria Secret. / Instagram: @barbieferreira

Así debutó Bárbara Ferreira, actriz de Euphoria, en Victoria’s Secret

Barbie Ferreira desfiló con seguridad y elegancia, luciendo un conjunto color rojo con una chamarra de mezclilla.

Su presencia fue recibida con ovaciones del público, y su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en redes como X y Tiktok.

La actriz y modelo caminó junto a veteranas como Adriana Lima y Gigi Hadid, pero también compartió pasarela con otras figuras que representan la nueva era de Victoria’s Secret: más inclusiva, más diversa.

Ferreira, que en el pasado fue imagen de campañas de moda de talla grande, protagonizó una de las grandes sorpresas de este desfile.

Mira: El Victoria’s Secret Fashion Show regresó y así se vivió; Yalitza Aparicio robó cámara con atuendo de malla

Barbie Ferreira aparece son sorprendente cambio en la pasarela de Victoria Secret. / Redes sociales

¿Cuántos kilos perdió Bárbara Ferreira?

Aunque no se ha confirmado públicamente cuántos kilos perdió Barbie Ferreira, su transformación física ha sido evidente. Comparada con su imagen durante la primera temporada de “Euphoria” o su papel en la película “Unpregnant”, la diferencia es notable.

Se ha especulado que quizá utilizó medicamentos como Ozempic, ingerido por algunas celebridades. Sin embargo, Ferreira no ha confirmado ni desmentido estos rumores.

En entrevistas recientes, Barbie prefirió enfocarse en su emoción por participar en el desfile y en su deseo de romper con el estereotipo de “la mejor amiga gorda” que sentía que le imponían en la industria.

Mira: Ella es Sofía Jirau la primera modelo Victoria’s Secret con síndrome de Down

Barbie Ferreira aparece son sorprendente cambio en la pasarela de Victoria Secret. / Redes sociales

¿Quiénes se presentaron en el desfile de Victoria’s Secret 2025?

El desfile de Victoria’s Secret reunió a una impresionante alineación de modelos y artistas:

Modelos veteranas:



Alessandra Ambrosio

Adriana Lima

Candice Swanepoel

Gigi Hadid

Bella Hadid

Lily Aldridge

Joan Smalls

Irina Shayk

Modelos de diversidad y talla grande:



Ashley Graham

Paloma Elsesser

Yumi Nu

Precious Lee

Alex Consani

Anok Yai

Imaan Hammam

Nuevos talentos:



Lila Moss

Angel Reese

Barbie Ferreira

Jasmine Tookes (embarazada, abrió el desfile)



Artistas invitados:



Karol G

Madison Beer

Missy Elliott

TWICE, el grupo de K-pop

¿Quién es Bárbara Ferreira?

Barbara Linhares Ferreira

Criada en Nueva Jersey por su madre, tía y abuela, comenzó su carrera en redes sociales, ganando notoriedad en Tumblr como @barbienox.

Su salto a la fama llegó con Euphoria (2019), donde interpretó a Kat Hernández.

También protagonizó la película Unpregnant (2020) y ha participado en campañas de moda inclusiva.

Mira: Mijares bajo más de 22 kilos en 2 meses y medio, ¡estuvo a punto del infarto!