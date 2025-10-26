Famosa modelo con cáncer asegura que Victoria’s Secret no la admitió en su desfile, ¿por su enfermedad?

Han pasado 20 años desde que Bianca Balti desfiló por primera vez para Victoria’s Secret, una experiencia que marcó su carrera como modelo internacional. Hoy, a los 41 años y en medio de su lucha contra el cáncer de ovario, la italiana quiso regresar a esa icónica pasarela con un mensaje de esperanza y resiliencia, pero la marca le negó la solicitud.

La noticia fue dada a conocer por la propia Balti a través de sus redes sociales, donde compartió cómo vivió el proceso y la respuesta que recibió por parte de la firma de lencería más famosa del mundo.

Modelo con cáncer de ovario afirma que Victoria’s Secret la rechazó de su desfile. / Redes sociales

¿Por qué Victoria’s Secret rechazó a Bianca Balti para su desfile 2025?

A comienzos de octubre, Bianca reveló que envió una carta a Victoria’s Secret solicitando participar en el desfile 2025, programado para el 15 de octubre.

Su intención no era solo cumplir un sueño personal, sino también representar a las mujeres que enfrentan enfermedades y cambios físicos sin dejar de sentirse hermosas y valientes.

La modelo explicó que contactó los responsables del desfile ydestacó los avances que ha visto en la marca en temas de diversidad e inclusión y expresó su deseo de ser parte de esa nueva etapa.

“He visto a mujeres de todas las tallas, etnias, géneros y edades representadas en sus campañas. Cuando vi el anuncio del regreso del “Victoria’s Secret Fashion show” este año, sentí una poderosa sensación: yo también debería estar allí”, escribió.

“No soy la más joven, ni la más curvilínea, ni la que está en mejor forma. Pero soy fuerte, valiente y estoy viva, y sigo siendo increíblemente sexy. Llevo mis cicatrices con orgullo y luzco mi pelo recién crecido con orgullo. Tenerme en esa pasarela no solo sería un sueño personal hecho realidad; enviaría un mensaje a millones de mujeres: ‘La vida continúa a pesar de la adversidad. No eres menos mujer. Eres completa. Eres sexy. Eres imparable’”.

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. La empresa le informó que el elenco del desfile ya estaba completo, cerrándole la puerta a su regreso.

¿Cuál fue la reacción de Bianca Balti al ser rechazada por Victoria’s Secret?

Lejos de mostrarse decepcionada, Bianca Balti recibió la negativa con serenidad y agradecimiento, asegurando que su intención era demostrar que vale la pena intentarlo.

“Y no pasa nada. Di este paso tan valiente porque, desde que enfermé, siento la responsabilidad de llevar esperanza no solo a las mujeres con cáncer, sino a todos los que están aprendiendo a vivir de nuevo. Lo intenté. No funcionó. Pero no me arrepiento”, expresó.

Hasta ahora, Victoria’s Secret no ha emitido comentarios sobre la situación, de acuerdo con el medio People. Sin embargo, la historia de Bianca Balti se ha vuelto viral por su mensaje de fortaleza, recordándole al mundo que la belleza no depende de la edad ni de la salud, sino de la valentía con la que se vive cada etapa de la vida.

¿Quién es Bianca Balti, la modelo con cáncer que quiso volver a Victoria’s Secret?

Bianca Balti es una reconocida modelo italiana que saltó a la fama a principios de los 2000 y desfiló para grandes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel y “Victoria’s Secret”.

En 2005 formó parte del icónico desfile de la firma estadounidense, donde se ganó el reconocimiento internacional por su elegancia y carisma.

En octubre de 2024, Bianca anunció que le diagnosticaron cáncer de ovario, un golpe duro que compartió con total transparencia ante sus seguidores. Desde entonces, comparte su proceso de tratamiento y recuperación, buscando inspirar a quienes atraviesan enfermedades similares.

