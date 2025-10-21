Horóscopo semanal del 21 al 27 de octubre de 2025, ¡todos los signos!

Estamos en los últimos días de la época de Libra. El signo al que más les cuesta trabajo creer en ellos y soltar el pasado. Aman estar en su casa. Resuenan más con la gente artística, creativa y cultural. La lectura es su pasión. Odian los enfrentamientos, aunque a veces propician las discusiones y huyen. Son guapos, encantadores, pasionales, sensuales, simpáticos y locos.

Aries del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Venus te regala esa chispa que necesitabas para explorar nuevas ideas y oportunidades, y conectar con tu lado más aventurero, sin miedo a correr riesgos. Es momento de tomar decisiones y cerrar ciclos, que no volverán a aparecer en tu vida por muchos años, porque estás ante la posibilidad de nueva vida en todos los sentidos: Laboral, económico y amoroso. Así que suelta los remilgos y viejos patrones y adentrate en lo nuevo.

Tauro del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 20 de mayo.

Prepárate para las noticias sorpresivas, verdades que salen a la luz, cambios drásticos, o bien situaciones imprevistas que te cambiarán el panorama. Tendrás que tomar decisiones rápidamente. Habrá dificultades en la implementación de herramientas digitales y redes. Será conveniente tener a tu lado a expertos en el tema. Llega un nuevo amor que será como un bálsamo. Invierte con cautela. Sé considerado y tierno con los tuyos.

Géminis del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Es un periodo de creatividad, pasión, romance y vena artística. No le temerás a la fama y al prestigio. Dejarás de esconderte para que los otros te vean en todo tu esplendor. Llegan viajes y nuevas áreas laborales por explorar cuya semilla ya estaba plantada desde hace años. El corazón vuelve a latir y te sentirás vivo, apasionado y dispuesto a amar y ser amado. Hay firmas de papeles, contratos, testamentos y seguros.

Cáncer del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Tomarás decisiones serias acerca de dónde vivir, con quién y los bienes compartidos. Quizá regrese un ser querido al hogar, o bien estás en el proceso de separación definitiva. Querrás mejorar o remodelar el espacio donde pasas la mayor parte del tiempo. Estarás muy consciente de tus miedos, para superarlos. Tus ideas originales ayudarán a que tus proyectos den un vuelco positivo e interesante. Podrías lanzar tu propia marca.

Leo del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Pon atención en los trámites y negociaciones que se desarrollarán en estos días, no se resolverán de un día para otro. Expón claramente tu posición y punto de vista hasta llegar a un arreglo equitativo para ambas partes. Estarás inspirado y creativo. Escríbelo, ve dándole forma y llévalo a cabo o sácalo a la luz del mundo, no te lo quedes para ti. La docencia, la oratoria, conferencias y asesorías, serán exitosas.

Virgo del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Prepárate porque el otoño viene para ti estupendo. Empezarás a notar cambios y mejorías. Se te abren los caminos, podrás mejorar tus ingresos, o bien comprar ese bien raíz que tienes en mente. Te propondrán un gran trabajo. Cierras negociaciones. Recuperarás algo que te pertenece. Hay viajes de placer y un nuevo amor que te fascinará. Está bien ponerte tus moños y hacerte el interesante, pero no exageres.

Libra del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Tienes el poder de crear y manifestar, los astros están a tu favor. Has pasado por retos fuertes, personales, de salud y en tu labor, pero todo ha servido para que te muevas de la silla cómoda y emprendas un nuevo camino de realización, totalidad y amor. Estás aprendiendo el verdadero significado de amarte incondicionalmente. Querrás investigar, prepararte, ser más sabio con inteligencia emocional para gestionar las dificultades.

Escorpión del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Se está decidiendo quién estará contigo el próximo ciclo de vida, así que cuida tus arranques y tus relaciones. Sentirás la fuerte necesidad de soltar a ciertas personas. Aunque las quieres, ya no tienes nada que ver con ellas a nivel energético. Hay firmas importantes, ya sea testamento, herencias, convenios, o la compra de algún bien raíz. Están por terminar tus contratiempos laborales y entrarás en zona de paz.

Sagitario del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Es un buen momento para expandir tus horizontes sociales que permitan nuevos caminos y oportunidades laborales y económicas. Gente que te inspire y ayude a renovar tus ideas, actualizarte y lograr objetivos. Sé aterrizado y concreto. Está bien ser positivo y confiar, pero es hora de accionar con fuerza. Enfócate y no te distraigas. El amor es bello y estable, pero no por estar de muégano desatiendas tu trabajo.

Capricornio del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Excelente momento para perseguir y llevar a cabo ese sueño que te traerá recompensas, abundancia y aventuras agradables. Necesitarás una empresa sólida que te respalde con su nombre para tu siguiente proyecto, o alguien con influencia y reconocimiento. Tendrás suerte y éxito hasta febrero 2026. Será importante revisar la relación que tienes con la salud y con tu cuerpo, algo hay que cambiar.

Acuario del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

En estos días retomarás una relación a distancia, o bien tus planes para viajar al extranjero toman fuerza. Busca especializarte en tu profesión y actualizarte. Es el momento perfecto para expandirte y no quedarte donde estás. Encontrarás el foro perfecto para compartir tu profesión y creatividad. Sube las antenas para no perderte esta oportunidad. Sé coherente con lo que dices y haces, así los demás confiarán en ti.

Piscis del 21 al 27 de octubre, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Tu intuición estará muy aguda para detectar quién tiene dobles intenciones contigo. Sacarás tus sentimientos, los desenterrarás para volver a amar como cuando eras adolescente. Tomar una terapia profunda y espiritual te vendría muy bien, porque tu vida está a punto de cambiar, será necesario dejar mucho atrás. Renacerás como el ave fénix, si te das permiso de volver a nacer en tu interior. Este 2026 trae una mudanza importante, debes prepararte.

