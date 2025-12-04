Hija de Dulce, a casi un año de la muerte de la cantante, revela que su padre sufre desgarrador diagnóstico

A poco de que se celebre el primer aniversario luctuoso de la cantante Dulce, su hija, Romina Mircoli, abre su corazón y no solo revela cómo sigue sobrellevando su duelo, sino que también sorprende a todos al confesar que su papá, Luis Mircoli, fue diagnosticado con cáncer de próstata. Esto fue lo que dijo.

Romina Mircoli / Redes sociales

¿Qué ha pasado con la hija de Dulce a casi un año de la muerte de su mamá?

En entrevista para ‘Sale el sol’, Romina Mircoli, hija de Dulce, confesó que aún no ha podido asimilar del todo la muerte de su mamá, ya que, pese a haber tenido sus diferencias en el pasado, en general, siempre tuvieron una gran relación.

Aunado a eso, ha tenido que enfrentar las acusaciones de ciertas personas que la han señalado de, presuntamente, haber tratado mal a la cantante, algo que ha negado hasta el día de hoy.

“Este dolor es para siempre. Es la persona que te enseña a vivir y estar sin esa persona es algo que no podemos entender tan fácil. No saben cuántas veces estuve en el piso, tirada, rogándole a mi mamá que saliera de eso, que no me dejara sola. Eso, la gente no lo vivió” Romina Mircoli

Durante la conversación, confesó que, al poco tiempo de que su madre falleciera, su papá, Luis Mircoli, fue diagnosticado con cáncer de próstata; algo que la afectó aún más.

Papás de Romina Mircoli / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del padre de Romina Mircoli, hija de Dulce, tras ser diagnosticado con cáncer de próstata?

La hija de Dulce señaló que, pese al gran dolor que sentía, tuvo que ser fuerte para apoyar a su padre cuando le detectaron cáncer de próstata. Sin dar muchos detalles, destacó que lo acompañó en cada revisión médica y en su cirugía.

También contó que, afortunadamente, su papá pudo recuperarse y actualmente la enfermedad está en “remisión”, por lo que solo debe hacerse chequeos cada cierto tiempo.

“A los dos meses que falleció mi mamá, a él le diagnostican cáncer de próstata. Entonces, fue muy difícil… Muchas de las cosas que pasamos, no las hicimos públicas a detalle. Bendito Dios, resultó operable y ahorita está en remisión y únicamente se le está vigilando”, expresó.

Aprovechó para hablar sobre las últimas conversaciones que tuvo con su madre antes de que esta falleciera: “Yo le dije que no me iba a ir de su lado y que yo no iba a estar bien y que yo no iba a poder dormir si me iba (del hospital). Me dijo que me preocupara por la Navidad de su nieto”, indicó al borde del llanto.

¿Cuándo y cómo murió Dulce?

Dulce murió el 25 de diciembre de 2024, tras varias semanas de haber estado hospitalizada en una clínica de la CDMX. Si bien al principio hubo mucho hermetismo sobre las causas, posteriormente la propia Romina Mircoli confirmó que su mamá había fallecido por el cáncer.

“Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer, para nosotros fue un respiro, cuando llegó el momento de la operación, descubrieron que sí había un tumor y grande, que estaba por fuera de la pleura del pulmón, en la bolsita que recubre el pulmón, por dentro no de veía, estábamos bien contentos que no había cáncer y a la mera hora se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”, resaltó.

