Dulce: Su familia quiere incriminar a su hija, Romina Mircoli, para apoderarse de su herencia, aseguran

La semana pasada, Dulce volvió a los escenarios. Fue impactante verla aparecer el día de su homenaje, en un holograma, para cantar “Aún lo amo”. El tributo que organizó su hija Romina junto con su esposo, Moisés, estuvo lleno de emociones. Es muy triste saber que ella ya no volverá. En medio de su partida, hay temas familiares aún por resolver y un testamento que hay que abrir.

¿Quiénes son los herederos de Dulce, la cantante?

Se cree que su heredera universal podría ser su única hija, Romina, o bien, el hijo de esta, aunque existe la posibilidad de que su hermana Isabel Noeggearth y su sobrina Lizabeth también estén incluidas. Por si acaso, ellas al parecer ya se preparan. Me enteré de que la tía Isabel estaba en posición de caza para atacar en cualquier momento y pelear las cosas de Dulce que cree que le pertenecen.

Supe que, hace unos años, Isabel convenció a Dulce de comprar una propiedad en Estados Unidos y aparentemente le “lavó el cerebro” para que la pusiera a su nombre. Le dijo que así podría evitar meterse en temas de impuestos, y que la cantante quería y confiaba tanto en su hermana, que así lo hizo.

Cuando murió Dulce, y una vez que supo que el testamento estaba próximo a abrirse, entró en pánico al pensar que o Romina iba a pelearle la propiedad, o bien que en el testamento se aclararía que Isabel solo era una prestanombres. Así que se apresuró a rematar la propiedad.

Dicen que la vendió como terreno y depositó el dinero en una cuenta de México de la cantante. En realidad no se sabe por qué la tía Isabel hizo ese movimiento, pero se cree que fue una jugada para poder pelear el dinero y alegar que ella se lo habría depositado por otra razón. La verdad la sabremos en poco tiempo.

Dulce no tuvo funeral porque fue incinerada inmediatamente / TVNotas

¿Qué pasará con la casa de Dulce en la Ciudad de México?

En mi visita a México, Romina me abrió las puertas de la casa de Dulce. Estar ahí fue mágico y extraño. Una casa en la que se siente un vacío profundo. Llena de premios, vestidos, collares, cuadros y fotografías que hoy ya no tienen dueña. La casa olía a soledad. En los muebles se sentía su ausencia.

En el buró de su enorme habitación aún estaban sus medicamentos y en su mesa de centro, una fotografía con Gonzalo Vega. Su enorme cama, que solía compartir con su gran amiga Ofelia Cano, quien ahora odia a Romina, se ve ahora inmensa y completamente lisa, como si esperara su regreso.

Romina me dijo que Dulce quería morir en su casa, pero agradeció que no fuera así. Tras todo el hate que le han tirado, no duda de que la culparían de haber terminado con la vida de su mamá sin que nadie la viera.

¿Romina Mircoli acabó con la vida de su mamá Dulce? Lo que aseguran

En exclusiva para TVNotas les avanzo que, aunque no murió en su hogar, me contaron que Flor, la exasistente de la cantante, insiste, supuesta y alegadamente, en que Romina acabó con la vida de su mamá con una pastilla para combatir el cáncer que costaba 80 mil pesos, que, según la exasistente, Romina cobró a su prima Lizabeth, aunque era una donación.

Pegado a todo esto está el tema de que Isabel, junto con Francisco Cantú, quiere quedarse con el negocio de maquillaje de Dulce y venderlo sin incluir a Romina. Hasta la bioserie ya quieren planear.

En medio de este escándalo, como les dije, me metí hasta las entrañas de la casa de Dulce. En su habitación me encontré aquel altar santero, ya sin santos, que un día les conté.

Mientras estábamos ahí, un hombre me confundió con el esposo de Romina y me pidió informes para comprar la casa de Dulce. Más tarde volvieron a tocar la puerta otros interesados en adquirir la propiedad. Romina dice que no puede con la ausencia que siente cuando entra ahí. Aunque el valor de la casa estilo colonial, a unas calles de la televisora de San Ángel, es histórico, ella dice que no volverá y que la venderá a alguien que ame vivir ahí. Dice que los muebles, las joyas y los vestidos icónicos los regalará a

su tía y a personas que los valoren.

Con lo único que se quedará es con los recuerdos. Esta guerra sin cuartel y la batalla por los bienes y el dinero de Dulce apenas empiezan.

