Dulce: Mitzy confiesa herencia que le dejó en vida la cantante: “Tengo un papel que me avala”

Si algo caracterizaba a Dulce, además de su gran voz, era su pasión por vestirse y maquillarse de acuerdo con sus shows. Siempre despampanante y atenta a cada detalle, buscaba lucir impecable en el escenario.

Y si alguien fue testigo de esta faceta, ese fue nada más y nada menos que Mitzy, su diseñador durante 46 años. El modisto reveló en entrevista con ‘De primera mano’ que conoció a Dulce desde joven y fue parte fundamental de su evolución a lo largo de su carrera.

Mitzy recuerda a su amiga Dulce

“Yo la conocí desde hace 46 años, desde ‘Señora amor’. Ella trabajaba en el Hotel Kristal y nos íbamos a comer al mercadito. Era el tiempo de las vacas flacas, y un señor Chinto nos fiaba porque había que administrar bien el dinero”, recordó.

Según Mitzy, al principio no fue tan sencillo trabajar con la cantante, ya que tenía un estilo muy definido y no quería perder su elegancia. Explicó que Dulce prefería atuendos sofisticados y no era fan de mostrar demasiada piel.

Mira: Testamento de Dulce ya fue abierto, revelan ¿Romina Mircoli, hija de la cantante, está contemplada?

Dulce está hospitalizada / IG: @dulcelacantante

“Cuando cambiaron sus canciones y empezó a trabajar con Pérez Botija, con temas más agresivos, yo siempre analizaba la letra de la canción que iban a lanzar para diseñar su vestuario. Le empecé a hacer ropa más sexy, y cuando le dije ‘ya está listo tu vestido’, me respondió: ‘¿Qué? Nunca me voy a poner eso. Te recuerdo que soy cantante, yo no soy vedette’”, relató el diseñador.

El diseñador reveló que la cantante le dejo un documento que avalaba su permiso para que éste creará una linea de maquillajes con su nombre.

¿Qué herencia le dejó Dulce a Mitzy?

El diseñador confesó que Dulce le dejó un documento legal con validez de diez años para desarrollar una línea de cosméticos en su nombre. Además, señaló que una parte de las ganancias de este proyecto están destinadas al nieto de la cantante, hijo de Romina Mircoli.

“Es un documento que me dejó legalmente por diez años. Es Dulce la cantante cosmetic. Vamos a trabajar en todo lo relacionado con la cosmetología, y por el amor que le tengo a Dulce, lo voy a hacer”. Mizy

Instagram

Mira: Hija de Dulce recuerda a su madre y lanza emotivo mensaje a tres meses de su muerte: “Duele tanto”

¿Qué opina Romina sobre esta línea de maquillaje?

Sobre la reacción de la hija de Dulce, Mitzy afirmó que no cree que haya inconvenientes, ya que ella estaba enterada del documento.

“Este documento es público. Lo puedes ver en el IMPI (Instituto mexicano de propiedad intelectual), está completamente legal. No creo que Romina diga nada, ella ya lo vio”, expresó.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante respaldó la versión del diseñador, aseguró que Romina estaba al tanto de que su madre había firmado el documento y que no tiene ningún problema.

“Me consta que hace siete meses tenían sus reuniones Mitzy, Dulce y sus empresarios de Estados Unidos, y no tenía nada que ver con Francisco”, comentó en referencia a Francisco Cantú, ex de la cantante, quien también había mencionado planes para lanzar una línea de maquillaje con Dulce.

En TVNotas identificamos un documento en el IMPI de una marca otorgada a Jorge García Cárdenas (nombre real de Mitzy), denominada “Dulce la cantante”, que se aplica a cosméticos, perfumería, aceites esenciales y jabones. Se concedió el 5 de noviembre de 2024 y está vigente hasta el 5 de noviembre de 2034.

Mira: Francisco Cantú buscó aliarse con Javier Ceriani para hundir ¿y robar? a Romina Mircoli, hija de Dulce