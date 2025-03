Francisco Cantú buscó aliarse con Javier Ceriani para hundir ¿y robar? a Romina Mircoli, hija de Dulce

Tras el fallecimiento de la cantante Dulce el pasado 25 de diciembre, los escándalos no han cesado en torno a su hija, Romina Mircoli y Francisco Cantú, el supuesto exnovio de Dulce. Ahora en medio del escándalo por su presunta relación con Alicia Villarreal, vuelve a encenderse la polémica.

Romina, en una entrevista con Javier Ceriani, hizo una señal de auxilio y responsabilizó a Cantú y a Ofelia Cano en caso de que algo le sucediera a ella o a su familia, en respuesta, Cantú publicó una fotografía de Dulce con el ojo morado, pero Mircoli desmintió la autenticidad de la imagen, alegando que Cantú la había alterado digitalmente para respaldar sus acusaciones.

Ahora en entrevista exclusiva para TVNotas, Mircoli aseguró que Francisco Cantú, habría urdido un plan para apropiarse del nombre de la cantante y lucrar con su imagen. Entre sus planes estaba la manipulación de pruebas en su contra y de querer incriminarla para tomar ventaja en los derechos del nombdre de Dulce . ¡Te contamos todos los detalles!

¿Francisco Cantú planeaba lucrar con el nombre de Dulce?

Según Romina Mircoli, Francisco Cantú buscó al periodista Javier Ceriani para proponerle una alianza con el objetivo de explotar el nombre de Dulce a través de diversos productos y una bioserie.

“Yo voy a llevar a Romina al límite, le voy a decir de todo. Me la voy a llevar hasta donde tope para que me dé los derechos para hacer todos mis productos con el nombre e imagen de Dulce”, habría dicho Cantú a Ceriani, según Mircoli.

Sin embargo, Ceriani se negó a participar en dicho plan, al notar el evidente interés económico detrás de sus intenciones. Este testimonio se suma a las acusaciones previas de Mircoli, quien asegura que Cantú y Ofelia Cano están aliados para desprestigiarla.

¿Francisco Cantú manipuló pruebas contra Romina Mircoli?

Mircoli también denunció que Cantú fabricó evidencias en su contra para respaldar las acusaciones de maltrato hacia su madre. Entre estas pruebas, se encuentra una fotografía de Dulce con un ojo morado, que según Mircoli, fue alterada digitalmente.

“Lo que sí te puedo decir que puedo considerar espeluznante es que recibí un aviso de alguien que no puedo decir quién es porque le agradezco muchísimo que haya hecho esto. Me avisó dos cosas: “Romina, el señor está fabricando evidencias, ten cuidado.” Y eso lo pueden ver en entrevistas de tiempo antes de que el señor sacara la foto editada”, declaró Romina, agregando que recibió advertencias de fuentes cercanas sobre los intentos de Cantú por incriminarla.

Mircoli señaló que estos ataques buscan afectar su integridad, por lo que se encuentra preparada para responder con acciones legales si es necesario.

“Entonces,el primer aviso ya se cumplió. El segundo fue: “Ten cuidado porque este señor te va a querer fabricar algo, te va a querer poner un cuatro, te va a querer sembrar algo. Ten cuidado porque como no puede por aquí, está buscando cómo va a tratar de llevarlo a otro plano donde a ti ya te pueda perjudicar a tu integridad física o vas a tener un problema legal y estas cosas”. Romina Mircoli

¿Romina Mircoli tomará acciones legales contra Francisco Cantú?

Ante la gravedad de las acusaciones y la supuesta manipulación de pruebas, Mircoli está dispuesta a llevar el caso ante la justicia enfatizando que las verdaderas pruebas son más contundentes y que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.

“Claro que sí. Deja tú fabricando, o sea, cortando, editando, sacando e incitando, ¿no? Con alevosía, porque la alevosía es que te quieren imputar o te quieren poner un crimen que tú no hiciste. Y eso es lo que están haciendo. Y eso se paga. Hacer eso de alguien se paga porque, aparte, pruebas legales no son una foto y una plática. Las pruebas legales son más grandes. Entonces, si son tan fregones, ¿por qué estoy libre? ¿Por qué salí del hospital caminando? ¿Por qué salí del hospital caminando si dicen que envenené a mi mamá, a mi mamá que le tomaban muestras de sangre todos los días? ¿Y por qué no lo dijeron antes? Justo cuando mi mamá se muere. Cuando saben que no hay una mujer con la fuerza que tenía mi mamá que los iba a desmentir y a poner en su lugar. Casualmente ahí salen. Eso te lo dice todo.”

Hasta ahora Francisco Cantú solo tachó de “mentirosa” a Mircoli luego de ver la entrevista publicada por TVNotas y no ha hecho más declaraciones al respecto.

