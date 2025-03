Hija de Dulce lanza advertencia a Francisco Cantú tras acusarla de agredir a su mamá: “Hasta donde tope”

Francisco Cantú, el supuesto exnovio de la fallecida Dulce, vuelve a estar en controversia. En medio del escándalo por su presunta relación con Alicia Villarreal, el cantante expuso supuestas pruebas de las agresiones que habría sufrido la intérprete de ‘Tu muñeca’ a lado de su hija, Romina Mircoli.

Después de que la joven hiciera una señal de auxilio en plena entrevista con Javier Ceriani y responsabilizara a Cantú, así como a Ofelia Cano, en caso de que algo le pasara a ella o a su familia, Francisco publicó una fotografía en la que se veía a Dulce con el ojo morado.

Dicha imagen fue desmentida posteriormente por la propia Mircoli, quien, a través de redes sociales, sostuvo que Cantú la había “alterado” con ayuda de la tecnología para “respaldar” las acusaciones en su contra.

No te pierdas: Francisco Cantú se burla de Romina Mircoli por hacer una señal de auxilio y dice: “Nadie le hará caso”

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Romina es señala de haber violentado físicamente a Dulce. En reiteradas ocasiones, Francisco ha dicho que la cantante era víctima de maltratos por parte de su hija.

En tanto que varias personas cercanas a la celebridad aseguraron que la relación entre Dulce y Romina era sumamente tensa: “Con la hija tenía una relación muy tensa, su nieto era su adoración, cuando Dulce fue a ver a su hija, esta no le dejó ver el nieto”, indicó el vidente Jorge Flores en su momento.

Si bien la propia Mircoli admitió que hubo un tiempo en que estuvo separada de su madre por su relación con Francisco, resaltó que, posteriormente, limaron asperezas.

Por si esto fuera poco, en enero, Gustavo Adolfo Infante mostró una entrevista que le realizó a Dulce en 2017, en la cual ella niega ser víctima de maltrato por parte de su hija. En dicha conversación, la artista sostiene que los señalamientos contra Romina le dolieron bastante.

Dulce

“Que le hayan achacado eso a mi hija fue un dolor muy grande, no me importa si dicen que alguien me golpeó, me importa que supongan que mi hija me pegó a mí, eso no sucedió. Las dos lloramos mucho”.