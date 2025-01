Amigo de Dulce podría demandar a su hija por lo que dice de él en los polémicos audios: “No esperaba menos”

Luego de que Gustavo Adolfo Infante exhibiera unos audios en los que se puede oír a Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce, hablando mal de su madre, Francisco Cantú, gran amigo de la cantante, está viendo la posibilidad de entablar una demanda en contra de la joven.

En los audios presentados por el programa ‘De primera mano’, Romina le comenta a Ofelia Cano que su madre estaba poniendo en peligro a su familia al convivir con Francisco, quien, según la joven, tuvo una relación amorosa con ella y le pudo haber contagiado una grave enfermedad.

“Si se quiere ir a morir de SIDA, contagiada por este vato, pues adelante. Yo sí creo que tú estás en una posición de hablar con ella y no solamente con ella, sino con él. Es la única salida. Yo solo pido una cosa, que nivele lo que hay de este lado que es su familia, su nieto, su hija, no entiendo qué puede estar del otro lado de la balanza”, se escucha decir a Mircoli.

Romina, hija de Dulce / IG: @_mircoli_

Amigo de Dulce desmiente haber tenido una relación con la cantante

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Francisco Cantú aseguró que la supuesta mala relación entre Dulce y Romina solo empeoró después de que la joven creyera que su madre tenía un romance con él.

“Después de que Romina empezó a imaginarse que Dulce y yo estábamos saliendo como pareja, fue cuando se puso más grave el asunto. Fue cuando empezaron a pelear de esa manera. Sí, me toco escuchar los audios, hace rato. Me quedé sin palabras. Son audios muy fuertes” Francisco Cantú

También señaló que, para él, la hija de la artista no posee “ninguna credibilidad”, sugiriendo que es una persona sumamente problemática: “No estoy aquí para destruir a nadie o debatir con nadie”, manifestó.

Francisco Cantú, amigo de Dulce / Captura de pantalla

Francisco Cantú analiza proceder legalmente contra la hija de Dulce

En la conversación, dijo sentirse muy decepcionado de que Romina afirmara que iba a “contagiar” a su madre, por lo que ya pactó una reunión con sus abogados para ver cómo puede proceder en el ámbito legal.

“Es un tema muy serio, que yo le iba a pegar el sida a su mamá. Mañana tengo una cita con mis abogados, que son de Estados Unidos. También tengo abogados en México. Vamos a analizar el caso porque, realmente, esas acusaciones me ponen en una posición difícil frente al pueblo mexicano y en cualquier país de habla hispana. Eso no tengo yo”, expresó.

Para finalizar, contó que, previo a ser hospitalizada, Dulce habló con él para decirle que lo quería mucho y comentarle que ya no podrían hablar tanto, pues, además de sus problemas de salud, Romina, aparentemente, quería minimizar el contacto entre ellos.

“Mi última conversación con ella fue el 11 de noviembre. Me dijo que no me podía ver por motivos de salud y por motivos de que el problema estaba muy grande con Romina y que le seguía revisando el teléfono para ver si no tenía mensajes conmigo”, concluyó.

Francisco Cantú, amigo de Dulce / Captura de pantalla

¿Romina Mircoli ofendió a Dulce?

Además de sus comentarios sobre la supuesta relación entre su madre y Francisco Cantú, la joven tachó a la cantante de “hipócrita” y hasta reveló que, supuestamente, quería arruinar su matrimonio.

“Ahora sí está para coronarla de reina de pen..., si tanto le duele. Pero ella no voltea y te dice a ti lo que ella me dijo. Ella no te habla para decirte que quiso destruir mi matrimonio con Moisés (su actual esposo), hablándole pestes a mi papá de Moisés. Es una hipócrita. Se arde porque le dije pen... . Se lo he dicho mil veces y ella me lo ha dicho a mí. Me ha dicho peores cosas siempre ella a mí”, se le escucha decir.

Hasta el momento, Romina Mircoli no se ha pronunciado ante el escándalo de los audios o la posible demanda de Francisco Cantú.

