Actor de La fea más bella rompe el silencio: su papá necesita urgente cirugía a corazón abierto

Julio Mannino compartió el momento más difícil que vive su familia: su padre, Giulio Mannino, de 84 años, deberá someterse a una cirugía a corazón abierto debido a graves complicaciones cardíacas detectadas recientemente. A pesar de la angustia, Mannino continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales, especialmente ahora que atraviesa una de las etapas más activas de su carrera.

Julio Mannino / Redes sociales

¿Qué le pasó al papá de Julio Mannino y por qué su salud preocupa tanto?

Julio Mannino relató que la situación de salud de su padre,en una revista de circulación nacional, reveló que se complicó cuando los médicos detectaron tres arterias tapadas, lo que hizo urgente una intervención quirúrgica de alto riesgo. “A mi papá le detectaron arterias tapadas y lo tienen que intervenir”, explicó.

El actor detalló que el corazón de su padre solo está funcionando al 40% y que, además, presenta problemas renales. El nefrólogo ya autorizó la operación debido a la necesidad inmediata del procedimiento. El diagnóstico fue un duro golpe para la familia, ya que Giulio Mannino ha llevado una vida completamente alejada de los excesos: “Nunca fumó, nunca bebió alcohol”, compartió el actor, destacando la fortaleza de su progenitor.

La familia se mantiene a la espera de la cirugía, confiando en la resistencia del señor y en la experiencia del equipo médico que lo atenderá.

Julio Mannino / Captura de pantalla

¿Julio Mannino continúa trabajando a pesar del problema del corazón de su papá?

Aunque reconoció que no atraviesa un buen momento emocional, el actor de La fea más bella aseguró que el trabajo ha sido un apoyo fundamental.

No estoy bien, pero estoy muy contento de tener trabajo, porque me ha costado mucho, nadie me ha regalado nada, ya son 36 años de carrera” Julio Mannino

Julio Mannino actualmente celebra el éxito de la obra Soltero, casado, viudo y divorciado y se prepara para integrarse al elenco de la telenovela Corazón de oro, proyecto que consideró un verdadero logro profesional. En medio de la tristeza familiar, sostuvo que seguir activo lo ayuda a mantenerse enfocado, aunque su mayor deseo para el próximo año es sencillo: “Lo único que deseo es que mi padre esté bien, al igual que toda la humanidad”.

El actor también reflexionó sobre la actitud social después de la pandemia y pidió mayor empatía:

“Siento que, de la pandemia para acá, el ser humano se volvió mucho más insensible, agresivo... entonces pido que nos toquemos un poco más el corazón”. Julio Mannino

Julio Mannino / Captura de pantalla

¿Julio Mannino está en una relación actualmente?

Durante la conversación, el también actor de Amigos x siempre también compartió cómo vive su soltería a los 56 años. Aunque aseguró sentirse bien con su vida actual, reconoció que a veces extraña tener pareja.

“Sí, hace falta, cómo no, hay que darle alegría al cuerpo porque es natural, pero me encanta estar solo, tener mi espacio” Julio Mannino

Mannino se describió como una “alma libre”, explicando que prefiere relaciones sin celos ni presiones. Afirmó que busca tranquilidad, paz y libertad en cualquier vínculo afectivo. “No hay como el hecho de ser libre y tener un amor libre también, alguien que no esté ahí detrás”, explicó para la revista, dejando ver que, aunque no descarta rehacer su vida sentimental, por ahora disfruta su independencia.

El actor concluyó agradeciendo que, pese al difícil momento familiar, continúe recibiendo oportunidades en teatro y televisión, proyectos que considera una bendición dentro de su trayectoria de más de tres décadas.

