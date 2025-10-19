Horacio Palencia revela las últimas palabras de su padre, quien de murió de cáncer

El pasado 9 de octubre, se dio a conocer la muerte de José Ramiro Palencia Vargas, el padre del cantante Horacio Palencia, a los 74 años, luego de que le diagnosticaran cáncer. En medio de su duelo, el artista comparte los últimos momentos que compartió con él.

¿De qué murió el papá de Horacio Palencia?

Semanas antes de la muerte de su padre, Horacio Palencia compartió que a su progenitor le habían detectado cáncer de hígado, siendo esa la razón por la que canceló sus últimas presentaciones. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante señaló que el diagnóstico sorprendió a toda la familia.

“Todo empezó hace un mes, yo estaba llegando de Japón, le traje unos regalos, nos metimos a nadar en la alberca, estábamos contando chistes, ahora sí que conviviendo bien a gusto y en dos días nos cambia la vida, cuando le detectan un tumor canceroso ya en etapa 4 en el hígado”, expresó.

Si bien los médicos señalaron que la afección estaba muy avanzada y había muy pocas posibilidades de salvarlo, pues el hígado es un órgano vital y las quimioterapias podrían empeorar su situación, el famoso nunca perdió la esperanza.

“Desafortunadamente, le hicimos la lucha todo un mes completo, ni siquiera se pudo hacer la quimio, puesto que el hígado es un órgano vital, se necesita que esté bien para poderle hacer un tratamiento. No hemos tirado la toalla, mi papá tiene una buena actitud, aunque casi no habla, no se puede sostener, no puede caminar”, indicó.

Pese a lo que se esperaba, el señor Palencia Vargas falleció durante la madrugada del 9 de octubre. Horacio usó sus redes sociales para despedir a su papá: “Gracias por darnos un techo de niños, por trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa, todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti”

¿Cómo fueron los últimos momentos de Horacio Palencia con su papá?

Durante el funeral de su padre, Horacio Palencia, en entrevista para ‘Ventaneando’, habló sobre los últimos momentos del hoy occiso. Entre lágrimas, el cantante dijo haber intentado todo lo humanamente posible para que su papá pudiera recuperarse. Sin embargo, su cáncer estaba tan avanzado que “ni siquiera hubo tiempo de hacerle la primera quimioterapia”.

Palencia señaló que él y su familia le dieron la “mejor calidad de vida” a su padre durante sus últimas semanas y reveló la última conversación que sostuvo con su progenitor.

“Le dije en el hospital, al oído: ‘Papá, no te preocupes, yo voy a cuidar de mi mamá, yo voy a cuidar de mis hermanos, tú tranquilo. Si quieres descansar, ya descansa. Nosotros vamos a estar bien’. Él se me quedaba viendo, me miraba con sus ojos tristes. Fue lo último que le dije antes de que empezara con sus bocanadas de aire, por media hora, hasta que dio su última bocanada” Horacio Palencia

El famoso dijo estar orgulloso de todas las enseñanzas que le dio su padre y mencionó qu le prometió que honraría su memoria y mantendría unida a la familia.

El funeral fue sumamente íntimo. Al evento solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a la familia, a quienes Horacio agradeció por acompañarlo en ese momento tan complicado.

¿Quién es Horacio Palencia?

Horacio Palencia Cisneros, mejor conocido solo como Horacio Palencia, es un cantautor mexicano.

Nació el el 4 de septiembre de 1982 en El Rosario, Sinaloa. Actualmente tiene 43 años.

Es el menor de una familia de cuatro hermanos.

Ha compuesto cientos de canciones para diversos artistas y bandas de regional mexicano como Rio Roma, Los Ángeles Azules, Carín León y Pepe Aguilar, entre otros.

Es uno de los compositores más jóvenes en haber sido ingresado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Está casado con Abigail Paniagua y tiene tres hijas. También tiene una hija fuera del matrimonio, pero no ha hablado mucho del tema y solo ha dicho que esto es un asunto que ya se ha hablado en familia.

