Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, previo a su show en México, ¿se cancela el concierto?

La industria musical sigue de luto. Y es que tras el trágico asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, ahora se confirma la muerte de Sam Rivers, bajista y fundador de la banda de nu metal Limp Bizkit, a los 48 años. La agrupación tenía programado un concierto para finales de noviembre en México. Te contamos qué se sabe del deceso de Rivers y lo que pasará con el show en México.

Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit / Redes sociales

¿De qué murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

La noticia sobre la muerte de Sam Rivers fue confirmada por la agrupación Limp Bizkit durante la noche del pasado sábado 18 de octubre. Mediante un comunicado para redes sociales, la banda se dijo muy dolida por lo ocurrido.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista; era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, se lee.

Sin mencionar las causas de su fallecimiento, Rivers fue recordado como una persona “talentosa y de corazón enorme que nunca podrá ser reemplazada”.

“Compartimos tantos momentos, salvajes, tranquilos, hermosos, y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí. Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre”, resaltaron.

Hasta el momento, los familiares no han dado declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Aunque tampoco se tenía conocimiento de si el músico padecía alguna enfermedad crónica, hace algunos años, se mantuvo alejado de los escenarios por problemas relacionados con el hígado.

¿Limp Bizkit cancela su concierto en México tras la muerte de su bajista Sam Rivers?

Hace poco, la banda Limp Bizkit anunció que daría concierto en varios países de Latinoamérica, como parte de su tour internacional. Entre los lugares contemplados se encuentra la explanada del Estadio Banorte, en Ciudad de México.

Dicho show está contemplado para el próximo sábado 29 de noviembre. Tras la muerte de Sam Rivers, muchos fans mexicanos se preguntaron qué pasaría con la presentación.

La realidad es que, hasta el momento, no se ha dado ningún anuncio oficial que indique su cancelación o aplazamiento. Aunque muchos piensan que los conciertos seguirán en pie, como una forma de homenajear a Rivers, sigue sin haber un comunicado sobre el tema.

Los conciertos para el show se pueden obtener a través de Funticket y en las taquillas del Fórum Buenavista. Los precios oscilan entre los 4 mil pesos y los mil 300, dependiendo de la zona escogida.

Limp Bizkit en México / Redes sociales

¿Quién era Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit?

Samuel Robert Rivers, mejor conocido solo como Sam Rivers, nació el 2 de septiembre de 1977 en Estados Unidos. Tenía 48 años al momento de su muerte.

Se desempeñó como bajista y compositor de Limp Bizkit, banda que formó en 1994 junto a Otto y el vocalista Fred Durst. Posteriormente, se unieron Wes Borland (guitarra) y DJ Lethal. La agrupación toca canciones de rock y nu metal.

En 2019, Sam cofundó Sleepkillers, una banda de metal alternativo junto a Damien Starkey, Bobby Amaru y Adam Latiff. Hace algunos años, se alejó de los escenarios por problemas en el hígado, pero después se recuperó y reanudó sus actividades laborales.

Siempre fue muy reservado en cuanto a su vida privada, por lo que se desconoce si tenía esposa o hijos. Sus redes sociales las usaba principalmente para hablar de cosas relacionadas con su trabajo.

