Joven influencer que solo comía fruta muere a los 27 años ¡Trágico final por dieta extrema!

La comunidad digital está en shock tras la inesperada muerte de una influencer conocida por llevar un estilo de vida extremo, basado únicamente en el consumo de frutas.

Lo que muchos veían como un ejemplo de alimentación saludable y disciplina ahora se convierte en un recordatorio de los riesgos de los hábitos alimenticios extremos cuando no se equilibran con los nutrientes necesarios para el cuerpo.

Muere Karolina Kryzak, influencer que solo comía fruta: ¿De qué murió?

Karolina Kryzak, influencer de 27 años, murió en Bali, tras adoptar una estricta dieta crudivegana, un desenlace que generó conmoción en la comunidad digital.

Lo que para muchos era un estilo de vida saludable se convirtió en un riesgo extremo: según Mirror, al momento de su muerte, Karolina pesaba menos de 20 kilos, con uñas amarillas y dientes en estado de deterioro avanzado.

La situación era tan grave que, de acuerdo con la información de The Cut, el personal del hotel Sumberima Hill, donde se hospedaba desde diciembre, tenía que ayudarla a subir a su habitación debido a su fragilidad. Testigos describieron a la joven como “demacrada”, con ojos hundidos y clavículas prominentes, reflejo de un cuerpo debilitado por la falta de nutrición adecuada.

La trágica historia de Karolina pone en evidencia los peligros de llevar dietas extremas sin supervisión médica. Aunque su intención era cuidar su salud y adoptar un estilo de vida más consciente, el resultado fue devastador, dejando un alerta sobre los riesgos que pueden acarrear los hábitos alimenticios extremos cuando se llevan al límite.

¿Qué enfermedades tenía Karolina Krzyzak al momento de su muerte?

Karolina Krzyzak, la influencer polaca de 27 años que murió sola en una habitación de hotel en Bali, padecía graves complicaciones de salud derivadas de su dieta frugívora extrema y un historial prolongado de trastornos alimenticios.

Según Daily Mail, antes de su fallecimiento sufría de osteoporosis desarrollada y deficiencia de albúmina, que le provocaba edema e hinchazón en los pies. Además, su cuerpo estaba tan debilitado que apenas podía mantenerse de pie o darse la vuelta en la cama, mientras sus uñas se amarilleaban y sus dientes comenzaban a deteriorarse.

joven Karolina Krzyzak había sufrido durante su adolescencia problemas de imagen corporal y anorexia antes de adoptar una dieta extrema a base de frutas. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Karolina Krzyzak, influencer que murió?

Karolina Krzyzak comenzó su vida en Varsovia, Polonia, y desde la adolescencia enfrentó problemas de imagen corporal que derivaron en anorexia. A los 19 años inició una dieta experimental, consumiendo únicamente frutas crudas, un régimen que adoptó durante casi una década.

Estudiante de la Universidad de Leeds, Karolina también era una apasionada bailarina de ballet y danza moderna, y había creado un pequeño negocio de joyería en línea.

Su historia es la de una joven talentosa cuya vida fue marcada por la búsqueda de control sobre su cuerpo y hábitos extremos de alimentación.

