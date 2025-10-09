Famosa influencer transmite en vivo su ‘parto’ y miles de personas son testigos: ¿Quién es y cómo fue?

En mayo de este año, la influencer argentina Sol Pérez era criticada en redes por hacer ejercicio a solo días de haber tenido a su bebé. Además, Pérez fue señalada por llevar a su pequeño al gym.

Recientemente, una famosa influencer transmitió en vivo el nacimiento de su hija: miles de personas fueron testigos del parto. Este suceso, generó polémica en redes sociales, mientras algunos la tachan de “aprovechada”, otros tantos la defienden. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa influencer transmitió en vivo su propio parto?

La plataforma Twicth se convirtió en el escenario de una transmisión en vivo bastante inusual. En dicha aplicación, los ‘streamers’ suelen compartir todo tipo de contenidos, algunos juegan videojuegos, otros charlan con sus seguidores, pero el caso de Fandy, una influencer de Estados Unidos, hizo algo totalmente diferente.

Fandy decidió transmitir en vivo el nacimiento de su hija, situación que ha causado gran revuelo entre los internautas . A pesar de la controversia generada, fueron miles de personas los que siguieron la transmisión minuto a minuto.

Además de su labor como ‘streamer, Fandy también vendía contenido exclusivo en plataformas especializadas. Tras la llegada de su bebé, la influencer informó que abandonaría ese negocio.

Fandy, influencer que transmitió en vivo su parto / Redes sociales y canva

¿Cuántas personas vieron en vivo el parto de la influencer Fandy?

La influencer estadounidense Fandy, de 30 años y residente en Texas, transmitió el nacimiento de su hija frente a una audiencia que superó los 30.000 espectadores en su punto más alto. El stream, titulado Baby time. Live birth, mostró a Fandy atravesando el trabajo de parto en una piscina inflable instalada en su hogar, rodeada de amigos, familiares y profesionales médicos.

En medio de gritos desgarradores y palabras de aliento de sus acompañantes, el pequeño nació a las 2:45 de la madrugada. El evento fue registrado sin cortes, permitiendo a los usuarios presenciar desde las primeras contracciones hasta el momento en que la recién nacida fue sostenida por su madre por primera vez.

Algunos usuarios expresaron preocupación por los límites del contenido en vivo y el respeto hacia la privacidad del recién nacido, mientras que otros vieron en la transmisión una oportunidad educativa y una forma de desestigmatizar el parto natural.

¿Qué respondió Fandy, influencer que transmitió su parto, a las críticas?

Fandy, quien transmite en Twitch desde 2015 y cuenta con una comunidad sólida de seguidores, defendió su decisión en redes sociales ante las olas de críticas de quienes la tachaban como “aprovechada":

Y dado que este no va a ser mi contenido diario, no se trataba de construir una nueva audiencia. Ella no fue utilizada para mi beneficio personal, estaba compartiendo algo personal y al hacerlo creando un recuerdo que nunca olvidaré. Fandy, influencer estadounidense

En redes sociales, la cosa está dividida, algunos toman como ejemplo este acto, ya que es una forma de acercar al público con su influencer favorito, pero otros atribuyen esta acción como una “exhibición” de un momento privado. Aquí algunos de los comentarios:



“Hace apenas un par de años, esto era algo sobre lo que la gente bromeaba y lo consideraba la cosa más loca que se podía hacer, pero aquí estamos ahora.”,

“Esto es realmente muy raro.” y,

“Imagínate que solo naciste para estar en una transmisión en vivo.”

El debate llegó a tal punto que incluso el CEO de Twitch, Daniel Clancy, se conectó al stream para dejar un mensaje de apoyo: “Fandy, mucha suerte y felicitaciones. Te deseamos lo mejor en este viaje”.

Fandy, influencer que dio a luz durante transmisión en vivo / Twitch y canva

¿Quién es Fandy, influencer que transmitió en vivo su parto?

Fandy, cuyo nombre real es Cady Hoffmann, nació el 18 de noviembre de 1992. Desde muy joven se sintió atraída por los videojuegos y la tecnología, intereses que con el tiempo se transformarían en una carrera dentro del mundo del streaming. Su incursión en Twitch comenzó en 2015 y, desde entonces, ha ganado notoriedad como una creadora de contenido versátil, conocida por sus transmisiones de juegos como World of Warcraft, League of legends y Overwatch, entre otros.

Radicada en Austin, Texas, Fandy se ha integrado a una de las comunidades de streaming más activas de Estados Unidos. Su estilo directo, espontáneo y a veces íntimo la ha hecho destacar en un espacio altamente competitivo. A lo largo de los años, ha diversificado su presencia digital donde comparte momentos cotidianos, reflexiones personales y contenido de estilo de vida.

Fandy cuenta con más de 360.000 seguidores en Twitch y más de 400.000 en X, lo que refleja una audiencia sólida y fiel.

