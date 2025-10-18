Litzy de luto: Anuncia muerte de su amigo ‘Coque’ y lo despide con desgarrador mensaje: “No hay sufrimiento”

Tras haber anunciado que su boda con el chef Poncho Cadena se posponía, Litzy sorprende con un nuevo anuncio. Y es que hace algunas horas dio a conocer la muerte de su gran amigo ‘Coque’, a quien ella consideraba como un hermano de vida.

Litzy / Redes sociales

¿Quién es ‘Coque’, el amigo de Litzy que murió?

El pasado viernes 17 de septiembre, la integrante de JNS, Litzy, confirmó la muerte de su amigo ‘Coque’. A través de un desgarrador mensaje en Instagram, la cantante se dijo muy afectada por este acontecimiento, ya que lo conocía, “literalmente, desde que nacieron”.

“Coque, estoy muy, muy triste con tu partida… Fuiste una parte importantísima en toda mi vida, literal te conozco desde que nací. Crecimos juntos, nuestras familias siempre unidas, nuestras Mamás las mejores amigas, nuestros Papás militares y grandes amigos, tu Abuela, mi Abuela, nuestro Erik tu único hermano a quien adoro también”, manifestó.

La también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ señaló que, además de ser amigos, ‘Coque’ llegó a ser su mánager durante los años 90, por lo que le agradeció los momentos que pasaron juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Litzy “Jamás olvidaré las giras juntos, las risas, la música, nuestros discos favoritos escuchándolos a todo volumen en la camioneta! GRACIAS por haberme cuidado tanto, por haber sido leal a mi y a mi familia, pero sobre todo por todo tu amor. Fue maravilloso compartir tantas y tantas cosas a tu lado”

La celebridad mencionó que, pese a los años de distancia, siempre fue una persona muy especial para ella, y su partida deja un gran vacío en su corazón: “Dejamos de vernos mucho tiempo, pero siempre estuve preocupada por ti, siempre pensaba en ti, rezaba por ti, por tu salud, por tu bienestar, te extrañé siempre y siempre soñaba contigo y eso me hacía sentirte conectado a mi”, puntualizó.

¿De qué murió ‘Coque’, el gran amigo de Litzy?

La cantante Litzy no mencionó las causas de la muerte de su amigo ‘Coque’. Sin embargo, algunos usuarios teorizaron que podría haber sido por una enfermedad grave o incluso que pudo haberse quitado la vida.

Y es que, en su post, la famosa señaló que ahora está en un lugar donde “ya no hay más sufrimiento”. Para finalizar con su mensaje, le pidió que siguiera “visitándola en sueños” y expresó su deseo de, al menos, haber podido abrazarlo una vez más.

“Vuela alto, Coque, ya eres libre, ya estás bien, ya estás en la luz, ya no hay sufrimiento allá con Diosito. Salúdame mucho a mi Papá que no dudo que te abrazará con todas sus fuerzas y seguro también te dará un jalón de orejas porque General. Hubiera querido abrazarte una vez más! Ven a visitarme en mis sueños y jamás olvides cuánto te amo desde siempre y para siempre”, concluyó.

La publicación de Litzy se llenó de comentarios de fans, incluyendo colegas como Rossana Nájera y Melissa López, lamentando su pérdida y deseándole lo mejor en estos momentos tan complicados.

Litzy y su mejor amigo ‘Coque’ / Redes sociales

¿Por qué Litzy pospuso su boda con el chef Poncho Cadena?

A principios de este año, Litzy y el chef Poncho Cadena se comprometieron tras unos meses de haber confirmado su romance. Se tenía contemplado que su boda fuera en octubre. No obstante, la celebridad reveló hace poco que se había pospuesto.

Esto encendió las alarmas y se especuló sobre una posible crisis en su relación. Sin embargo, la también actriz aclaró que el evento se retrasó debido a sus apretadas agendas laborales.

“Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas. Sobre todo lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo”, indicó.

Si bien aún no ha revelado la nueva fecha, dejó ver que organizarían todo “con calma” cuando tuvieran tiempo libre: “Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer”, recalcó.

