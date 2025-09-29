Litzy y Poncho Cadena cancelan su boda en octubre: “Ha sido complicado... Ya no hay fecha”
La cantante Litzy dio a conocer a la prensa que su boda con el chef Poncho Cadena ya no se llevará a cabo como lo habían planeado. ¿Qué pasó?
A casi nueve meses de que Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso, la cantante sorprendió al revelar que sus planes de boda no salieron como lo esperaba. Aunque ella y su novio tenían planeado casarse en octubre de este 2025, todo dio un cambio rotundo. ¿Qué fue lo que pasó?
Litzy y Poncho Cadena se han mostrado muy enamorados desde que anunciaron su relación en el 2024. Sin embargo, la noticia de que sus planes de boda cambiaron desataron total revuelo.
¿Cómo anunciaron su compromiso Litzy y Poncho Cadena, chef de MasterChef Celebrity?
En enero de este año, Litzy y Poncho Cadena hicieron oficial su compromiso luego de meses de noviazgo y tras conocerse en ‘MasterChef Celebrity México’, tal como te contamos en TVNotas.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó una fotografía en la que mostró su mano con un elegante anillo, junto a una postal romántica al lado de Poncho en Nueva York.
“Este arroz ya se coció… Tukuuu!!!”, escribió Litzy en su fotografía.
Eso no es todo, tras esta bonita noticia, la intérprete de ‘No te extraño’ y el chef compartieron que ya se encontraban en la planeación de su gran día. Señalaron que el enlace se llevaría a cabo en octubre, así como que se unirían en matrimonio fuera de la ciudad de México. Incluso, ¡ya tendría a sus damas de honor!
“Queremos en octubre, ya… La comida debe ser el alma de esa fiesta, imagínate, teniéndolo a él con todo lo que él representa…(La boda) O es aquí en la Ciudad de México o en Baja California Sur, no hay más... Es hermosa”.
¿Por qué Litzy y el chef Poncho Cadena cancelaron su boda en octubre de este 2025?
A varios meses de que en TVNotas te contamos de las amenazas que le lanzó la ex de Poncho Cadena a Litzy tras anunciar su compromiso, en esta ocasión, la cantante dio a conocer que tuvo que posponer su boda con el chef debido a falta de tiempo en la planeación. ¡No se casarán en octubre!
En un encuentro con la prensa, Litzy señaló que sus agendas apretadas no les permitió llevar a cabo la planeación de su gran día. Por esta razón, decidieron posponerla. Aunque señaló que no tienen otra fecha propuesta para poder unirse en matrimonio, sí puntualizó que todo en su relación “está bien”.
“No hay mucha actualización porque, según nosotros, nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Si no hemos preparado nada. Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas. Sobre todo lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo”.
“Mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer… Ahorita, ya no hay fecha”, agregó.
Al momento, el chef Poncho Cadena no se ha pronunciado con respecto a la suspensión temporal de su boda. Sin embargo, los seguidores de la cantante y el juez de ‘MasterChef Celebrity’ esperan que muy pronto asignen otra fecha para su boda.
Así lo dijo Litzy:
¿Cómo inició el noviazgo de Litzy y el chef Poncho Cadena?
En TVNotas una persona de la producción nos comentó que en la cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity México’ 2024, Litzy y Poncho Cadena tuvieron una conexión inmediata. Al grado de que, al finalizar el reality, ¡salieron juntos!
“Se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”, contó la fuente.
Si bien en un inicio decidieron llevar su relación con mucha reserva, fue Litzy quien terminó por hacer pública su historia de amor durante su participación en ‘Pinky promise’.
“Pues sí, es verdad. Encontré el amor. Sí, o sea, obviamente fue después de ‘Masterchef’ por supuesto. Ahí nos conocimos y pues vieron lo que todos vieron”, dijo la cantante.
Al momento, ambos famosos se han dejado ver más que enamorados en redes sociales. Incluso, Litzy reveló la posibilidad de convertirse en madre junto a Poncho Cadena. Sin embargo, externó su miedo de no poder lograrlo por su edad.