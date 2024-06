Laura Bozzo contra Ferka y Litzy: “Si me tratan mal, soy una hija de p...”

En TVNotas platicamos en exclusiva con Laura Bozzo (72 años) y nos dijo el motivo por el que dejó la cocina más famosa de México,MasterChef Celebrity.

“Estoy muy contenta de haber estado en MasterChef Celebrity. Este show me hizo conectarme con mis raíces y, sobre todo, con mi madre. Esto, aunque estuve en un ambiente lleno de negatividades, trampas y muchas personas que intentaron hacerme daño”.

Masterchef Celebrity: Laura Bozzo se enojó con Litzy y Ferka / Instagram: @masterchefmx/

“Decidí abandonar, no porque ‘no supiera perder’, como dijo Ferka. Yo escojo mis batallas y esta no la elegí. Los ‘Hielitos’ ya traían su propio objetivo y, la verdad, váyanse a la ching4d4. ¡No soporto la falsedad. Por eso me fui!” Laura Bozzo

“No soy floja ni envidiosa. Sí soy mandona. Soy la reina del talk show. Revolucioné España con todo lo que hice. Me bañé sin ropa y enseñé mis pechos”.

Laura advirtió que no permite malos tratos

"¿Creen que voy a ser envidiosa? ¡Jamás! Soy una persona que, si me tratan mal, soy una hija de pu... A mí no me busquen, porque soy una perra”.

Bozzo arremetió contra sus excompañeras Ferka y Litzy: “Ferka me es indiferente. Ella no aporta nada a mi vida y siempre la defendí de sus problemas. No me interesa todo lo que dijo en el último capítulo sobre mi salida. Yo voy más allá de un reality. Tengo mejores cosas de qué preocuparme Lo único que quiero es que Ferka siga su camino y yo el mío”.

“Lo que menos quiero es darle luz a alguien como ella. Ya no tengo nada que ver con Ferka. A gente como ella no la quiero en mi vida y solo le deseo que le vaya bien”.

Laura aseguró que Litzy apoya a los Hielitos y eso la decepcionó.

“¡Litzy me decepcionó! Le tenía un cariño enorme y ya no siento nada por ella. Quiero compartirles algo. Ese día de grabación ella se fue en su carro e invitó a todo el equipo de los ‘Hielitos’ a que se fueran con ella. Sin embargo, al ‘Rey grupero’, a Harold y a mí nos mandaron en otra camioneta. Ahí me di cuenta de que es una doble cara. Por eso, cuando Litzy se quiso despedir de mí con un abrazo, le dije: ‘Aléjate de mí y no me toques. Yo no soy hipócrita’”.

“A Ferka y a Litzy nunca las vi como amigas. Yo no tengo amigas. Esta experiencia me hizo entender que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por un premio. ¡Hasta de matar! El dinero se acaba. Yo prefiero el cariño de la gente”.

“No quiero cruzarme en mi camino nunca más a estos últimos ‘Hielitos’ (Jawy, Ernesto Cázares, Litzy, Rossana y Ferka), porque son una bola de hipócritas. Dejé de seguir a todos los ‘Hielitos’ en Instagram y en todas mis redes sociales. No me interesa saber de ellos. Ernesto dijo que me dio miedo (ríe). A ese muchachito le falta aprender de la vida”, concluyó.

