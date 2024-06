MasterChef Celebrity: Ferka se deslinda de las maldades de Jawy y Natália y se defiende de comentarios

La actual temporada de ‘MasterChef Celebrity’ está dando de qué hablar en redes sociales y es que ‘los Hielitos’ han puesto de cabeza a la cocina más famosa de México con sus estrategias y ‘juego sucio’.

El grupo conformado por Ferka, Jawy, Ernesto Cázares, Paco de Miguel, Natália Subtil, Sandra Itzel y Camila Fernández se ha caracterizado por hacerle la vida imposible a los rivales dentro de la cocina y en redes no se los han perdonado, incluso acusándolos de “echar a perder” el formato del reality que se ha caracterizado por ser de compañerismo y buena vibra sin este tipo de juegos en equipo.

Recientemente Natália expuso las trampas que le hacía a los demás en compañía de Jawy como apagarles el horno para que la cocción del platillo no saliera hasta esconder ingredientes.

Ferka se defiende de las críticas de MasterChef Celebrity

Las revelaciones de Natália hicieron enfurecer a los haters de ‘los Hielitos’ y se fueron en contra de Ferka por ser la líder de este equipo de compañeros en la competencia.

Esta polémica se sumó a que Ferka ha llamado la atención por ser la responsable de ponerle el pie a Fran Hevia escogiendo un ingrediente que no sabía cocinar en lugar de ayudarle con uno que sí sabía.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Ferka se deslindó de las travesuras de sus amigos y dijo que ella no tuvo nada qué ver.

“¿A mí qué fregados me meten? Son sus decisiones y travesuras. No me embarren en cosas que no realicé”, sentenció.

Y luego del capítulo más reciente en el que tuvo un desencuentro muy fuerte con Laura Bozzo, comentó una foto en donde los participantes que quedan se ven muy felices y escribió: “Digan lo que digan, solo nosotros sabemos lo que nos queremos y nos respetamos. Sigan disfrutando de MasterChef. Cada capítulo lo hicimos con mucho amor para ustedes. Quedamos 7, se acerca la final”.

