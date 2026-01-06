Grettell Valdez reacciona tras boda íntima de Pato Borghetti y Odalys Ramírez: FOTO

La boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez sorprendió al mundo del espectáculo mexicano y, como era de esperarse, todas las miradas se dirigieron a una persona clave en esta historia: Grettell Valdez, expareja del conductor y madre de su hijo. ¿Cómo reaccionó? ¡Te contamos los detalles!

¡Solo 12 invitados! Así fue la polémica boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez tras 15 años. / Instagram: @odalysrp

¿Cómo fue la boda íntima de Pato Borghetti y Odalys Ramírez en Cancún?

La revista Hola! confirmó que Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casaron el pasado 2 de enero en Cancún, Quintana Roo, en una ceremonia privada que rompió con los esquemas de las bodas espectaculares del medio artístico.

Lejos de los reflectores, la pareja optó por un festejo sumamente íntimo, con solo 12 invitados, todos parte de su círculo más cercano. Entre los asistentes estuvieron sus hijos y también el primogénito de Borghetti, fruto de su relación con Grettell Valdez, un detalle que muchos destacaron como una señal de armonía familiar.

Según trascendió, el enlace estuvo lleno de emociones, rodeado de amor y de personas clave en sus vidas. Aunque sencillo, el momento fue descrito como profundamente significativo para ambos.

La boda no fue del todo inesperada. Meses antes, la influencer de espectáculos Chamonic3 adelantó que la pareja planeaba casarse por un trámite importante relacionado con la residencia del conductor:

Chamonic3 “Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”.

Finalmente, la pareja decidió hacerlo en México, sellando su historia de amor en el Caribe.

¿Qué publicó Grettell Valdez tras confirmarse la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

Horas después de que la revista Hola! revelara que Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casaron en secreto, Grettell Valdez registró actividad en su cuenta de Instagram. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no se trató de una reacción directa al enlace.

La actriz compartió una historia dedicada al productor Marco Polo, a quien felicitó con un mensaje cargado de buena vibra y espiritualidad. La frase no pasó desapercibida entre sus seguidores:

“Todo lo más lindo del mundo baby Marco Polo. Bendiciones por siempre” Grettell Valdez

Aunque el mensaje no menciona ni a Pato Borghetti ni a Odalys Ramírez, el timing de la publicación desató interpretaciones.

Hasta el momento, Grettell Valdez no ha reaccionado públicamente de manera directa al matrimonio, lo que ha sido interpretado por muchos como una postura prudente y respetuosa.

¿Cómo fue la historia de amor entre Grettell Valdez y Pato Borghetti?

La relación entre Grettell Valdez y Pato Borghetti se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron como actores en distintas producciones de la televisión mexicana. El romance nació de manera natural, impulsado por el contacto diario en foros y grabaciones.

Con el paso del tiempo, su relación se consolidó entre telenovelas, proyectos compartidos y giras, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del medio artístico. Fruto de ese amor nació su hijo, alrededor de 2005, una etapa que ambos describieron en su momento como profundamente significativa.

Sin embargo, la relación comenzó a fracturarse poco después. Según ha contado la propia Grettell Valdez, la separación fue una decisión tomada por él, pese a los intentos de ella por salvar el matrimonio. Años más tarde, la actriz habló con total honestidad sobre ese momento en entrevista con Yordi Rosado:

“Yo hice de todo para rescatar mi matrimonio con Patricio Borghetti… dije: ‘en las buenas y en las malas, no me bajo’, pero me bajaron”. Grettell Valdez

Grettell también fue clara al señalar que no hubo infidelidad, simplemente la relación dejó de funcionar. A pesar del dolor de la ruptura, ambos lograron construir una relación cordial como padres, priorizando siempre el bienestar de su hijo y demostrando madurez emocional con el paso de los años.