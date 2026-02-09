Leonardo García se casa a los 53: tras crisis, recaídas y rumores, ¡apuesta todo por Flaminia Villagrán!
Luego de años de polémicas, recaídas y rumores de infidelidad, Leonardo García anuncia su boda con Flaminia Villagrán ¿Luz al final del túnel? ¡Tenemos los detalles este martes de TVNotas!
Leonardo García, el soltero más codiciado, se prepara para llegar al altar por primera vez, a los 53 años, junto a su prometida, la doctora Flaminia Villagrán. El actor vive uno de los momentos más luminosos de su vida personal. Como pareja, están felices en esta etapa, ya que han superado algunos episodios difíciles. Leonardo explicó cómo fue que se animaron a dar este paso:
“Ya llevamos 4 años juntos, nos hemos aguantado muchas cosas. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Lo decidimos porque ya llegó el momento”.
¿Cómo viven Leonardo García y Flaminia Villagrán esta nueva etapa tras superar adicciones, ira y problemas de pareja?
Recientemente se anunció su compromiso a través de redes de sociales y la noticia no pasó desapercibida, especialmente porque la pareja ha atravesado momentos difíciles por rumores de infidelidad, recaída en adicciones y problemas de ira por parte de él.
Ahora, ambos expresaron la emoción que les causa unir sus vidas. Para Leonardo, el matrimonio será una experiencia completamente nueva. “Para mí sería la primera vez. Estoy muy feliz”, confesó.
Por su parte, Flaminia nos dijo: “También estoy muy contenta. De eso se trata, de disfrutar la vida con alguien con quien puedas compartir”, indicó y mostró su anillo, el cual, menciona, lo lleva para todos lados.
¿Cuánto costó el anillo de compromiso de Leonardo García, qué dijo tras su crisis económica y planea formar una familia con Flaminia Villagrán?
Entonces surge la pregunta de si el valor del anillo es muy elevado. Recordemos que el actor pasó por un momento económico bastante difícil al ser desalojado de su departamento. Leonardo respondió, sin dar cifras, y se inclinó por darle el valor sentimental a la joya que le entregó a su novia: “El amor y el cariño sí tienen un valor real”.
La pareja también habló sobre la posibilidad de formar una familia, aunque Flaminia sí tiene hijos de una relación anterior. Ella comentó que su idea es apostar por un proyecto de vida en común. “Plan familiar y crecer juntos. Apoyarnos en nuestros proyectos cada uno, siendo una compañía”.
¿Qué aprendió Leonardo García de sus relaciones pasadas y cómo afecta eso a su compromiso con Flaminia Villagrán?
En cuanto a las lecciones aprendidas de relaciones pasadas, Leonardo comentó: “A cada quien le va diferente. Entonces no puedo decir: ‘No voy a repetir esto’, porque cada quien es diferente. Más bien es darle para delante y disfrutar con esta persona lo que vas a crecer”.
Pese al compromiso, aceptan no tener una ruta establecida y prefieren ser flexibles para no tener presiones: “Primero, casarse, estar juntos”, dijo él, y Flaminia agregó sin concretar: “Uno no puede tener un plan tan definido en la vida, porque las cosas van cambiando. Parte del crecimiento es la adaptabilidad. Tenemos metas y vamos tras ellas, pero no es como que ya lo tengamos todo definido. Hay varios proyectos que hemos platicado”.
Finalmente, muy ilusionada, Flaminia reveló detalles acerca de las 2 bodas que realizarán en países distintos: “Él es de México y yo soy de Guatemala. Cada uno tendremos en nuestro país una boda. Las costumbres son muy parecidas. Será por la iglesia y lo civil”.
¿Leonardo García continúa bebiendo?
- En un evento donde ambos fueron reconocidos por el sector empresarial, pudimos percatarnos de que Leonardo García pedía cubas al mesero, porque las perdía entre el ajetreo del lugar.
- Lo anterior a pesar de que en septiembre de 2024 te dimos a conocer en TVNotas que el actor habría sido ingresado a una clínica de rehabilitación por sus problemas con la bebida y actitudes tóxicas con su ahora prometida.
¿Cuáles han sido los problemas de Leonardo García y su prometida Flaminia Villagrán?
- En TVNotas te contamos que Leonardo habría ingresado a una clínica de rehabilitación en 2024, para controlar su ira y por supuesto consumo de sustancias y alcohol, luego de tener actitudes tóxicas con Flaminia, que llegaron a agresiones físicas. Tras este suceso, la pareja tomó terapia. Ella lo apoyó en todo momento, aunque se habría vuelto codependiente emocional.
- En marzo de 2025 captamos a Leonardo de fiesta ¡durante 3 días!, donde recayó en la bebida, mientras Flaminia estaba de viaje.
- El actor luego comentó que no tenía problemas con el alcohol, pero que estuvo en la clínica por pérdidas y depresión. Pese a sus declaraciones, en mayo de 2025 lo captaron bebiendo nuevamente y se dijo que había terminado con Flaminia.
- En junio de 2025 surgieron rumores de un romance entre el actor y la viuda de Julián Figueroa (Q.E.P.D), Imelda Tuñón, por unas fotos en actitudes románticas.
- En enero de 2026 anunció su compromiso con Flaminia. Le pidió matrimonio en Guatemala.
¿Quién es Flaminia Villagrán, la cirujana plástica y cantautora que conquistó a Leonardo García?
- Nació el 24 de agosto de 1982 en Guatemala.
- Es cirujana plástica, graduada en Guatemala, en 2011. También es cantautora y produce música indie experimental.
- Comenzó a cantar en 1998. En 2001 ganó un concurso y en 2011 lanzó su primer álbum como solista.
- También es empresaria y dueña de un restaurante de comida mexicana.
¿Quiénes más han sido las novias de Leonardo García?
- Joana Benedek (1999)
- Ana de la Reguera (2002)
- Karla Curiel (2002)
- Ximena González Rubio (2008)
- Fran Meric (2009-2010)
- Rebeca Zebrekos (2012).
