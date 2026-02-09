Briggitte Bozzo ¡se casa! Su novio Jason Romo le dará el anillo, ¡ya sabemos todo de la sorpresa! ¿Está embarazada?

Briggitte Bozzo y su novio, Jason Romo, van rumbo al altar.De acuerdo con lo que nos enteramos por una fuente cercana a la pareja, ahora que están por cumplir 1 año de relación, lo celebrarán por todo lo alto y el actor ya estaría preparado para pedirle a la actriz que se case con él.

¿Briggitte Bozzo y Jason Romo se casan?

Nuestra fuente nos contó que Briggitte Bozzo y su novio: “Tienen planeado un viaje muy especial, del que no han querido revelar el destino, pero ahí Jason ¡le propondrá matrimonio y le dará el anillo de compromiso! Ya lo tiene, y para él será un momento muy especial. Aún no quieren aceptarlo y decirlo públicamente, para que sea sorpresa para sus familias, pero ya es un hecho”.

Hace unos días vimos a la pareja en un evento y Jason nos confirmó que han platicado de boda. Al preguntarles sobre si este 2026 le dará el anillo de compromiso, con un evidente nerviosismo de saberse descubierto, Jason nos dijo: “Me andan spoileando todo. Quién sabe. No sabemos nada todavía. Esa es información confidencial”, y nos hizo una seña de que ya no dijéramos nada a Briggitte, para guardar la sorpresa.

Ella, por su parte, está muy segura de la respuesta que le dará a Jason cuando él le entregue el anillo. “Obviamente, sin pensarlo le diré que sí. Él me ha traído mucho aprendizaje. Siento que soy una sola persona con él. Es la primera relación en la que me siento yo y puedo ser libre con el hombre que más amo. Es un reflejo de mis cambios buenos en la vida. La mejor versión de mí la tiene él. Lo encontré en un gran momento”.

Aseguran que el novio de Briggitte Bozzo está por pedirle matrimonio. / Redes sociales

¿Briggitte Bozzo y Jason Romo quieren formar familia?

Briggitte Bozzo tiene 24 años, pero asegura que sí se animaría a casarse tan joven. “Estoy chiquita, pero a veces la vida que uno pasa no tiene edad. Sí estaría dispuesta. Ahorita dicen ‘chiquita’, pero antes se casaban a los 14 y no decían nada. Y en el futuro, los hijos que Dios nos quiera dar”.

Jason nos compartió qué ha aportado Briggitte a su vida. También expresó que quisiera formar una familia con ella: “Me ha traído mucha luz, amor y enfoque en lo que a mí me gusta hacer. Algo que me encanta y que manejamos en la relación es que nos apoyamos incondicionalmente. Tener un drive como tu compañera de vida es increíble. Me veo toda la vida con ella. Me gustarían 4 hijos”. ¡¿Será que ahora ya está embarazada?!

Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

¿Cuánto llevan Briggitte Bozzo y Jason Romo y quienes son ex de ella?

Comenzaron a salir en 2024, antes de que ella entrara a “La casa de los famosos México”, pero cuando Briggitte Bozzo salió del reality, descubrió que él ya andaba con Brenda Zambrano y esto le causó mucho dolor.

A principios del año pasado se reencontraron, ambos ya solteros decidieron darse una nueva oportunidad, incluso ella lo contrató como modelo en uno de sus videos.

Desde entonces, Briggitte Bozo se muestra muy feliz junto a Jason Romo. A la actriz solo se le ha conocido previamente su relación con el influencer argentino Conrado Villagra, con quien duró 3 años (de 2021 a 2024). Terminaron muy mal, ya que él dio a entender que ella le había sido infiel, mientras que la actriz dijo que aparentemente había sufrido maltrato psicológico.

Aseguran que el novio de Briggitte Bozzo está por pedirle matrimonio. / Redes sociales

¿Briggitte Bozzo reacciona al supuesto divorcio de Adrián Marcelo con su esposa?

Por otra parte, desde hace unos meses se ha rumorado de un divorcio entre Adrián Marcelo y su esposa. Ante esto, Briggitte, con quien el regiomontano tuvo algunos conflictos en la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, expresó:

“Es la persona que menos me interesa en el planeta. No le deseo el mal a nadie. Creo que cada quien merece en la vida lo que le toca, por lo que trabaje y por cómo vengan sus costumbres. Solo es cuestión de él”.

Eso sí, sobre los rumores de que supuestamente Adrián ha pasado por una depresión tras su divorcio, cuando en el pasado se burló de los problemas mentales de Gala Montes, opina que no hay que escupir al cielo.

“La vida es un boomerang... El universo siempre va a sacar la verdad. No puedo indagar lo que me dejó aquel ser humano. Fue uno de los principales malos, pero ni el más malo es el peor del mundo, ni el más bueno es el mejor. Si me preguntan si volvería a estar en un proyecto con él, diría que no, pero, si la vida me lo pone, pues sabrá Dios qué retos me tiene”.

Añadió que, si él la buscara para una reconciliación, no le contestaría. Finalmente, sobre su relación con Gala, que fue su principal aliada dentro del reality pero de la que se apartó al salir de este, Briggitte reconoce cierto distanciamiento, aunque dice que el aprecio ahí está. “El ‘team Mar’ del programa hemos tenido comidas, pero verla a ella sola o hacer pijamadas, no. Con quien sí es con Karime Pindter. No es que haya algo en contra. Ella en su vida y yo en la mía. Solo no hemos tenido esa hermandad tan cercana”.

Multimedios / IG: @briggi_bozzo

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo



A los 4 años debutó en la telenovela “Rebelde”, a la que siguieron otras como “Abismo de pasión” (2012), “Silvana sin lana” (2016) y “Like” (2018).



En 2025 ganó “Las estrellas bailan en Hoy” junto a Aarón Mercury.

Briggitte Bozzo / Captura de pantalla

¿Quién es y que hace Jason Romo, novio de Briggitte Bozzo?

Jason Romo es originario de Jalisco.



Comenzó su carrera en unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.



Ha destacado en series como “El señor de los cielos” y “La mujer de mi vida”.



Participó en los realities de Telemundo: “Top Chef VIP” (2024) y “La isla, desafío extremo” (2025).

