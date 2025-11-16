Briggitte Bozzo hace cambio drástico en su look, ni china ni pelirroja: ¿Cómo luce ahora?

La actriz Briggitte Bozzo, recordada por su participación en La casa de los famosos México, volvió a acaparar la atención en redes sociales al mostrar una faceta completamente renovada. La joven intérprete, reconocida por su característica melena pelirroja y rizada, sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look que la hace lucir irreconocible. ¿Qué se hizo exactamente?

¿Cómo luce Briggitte Bozzo tras cambio de look?

Briggitte Bozzo, actriz de 24 años, quien ha crecido frente a las cámaras desde su debut infantil en las telenovelas, decidió dar un giro radical a su estilo. Y es que la mayoría de fans y seguidores estaba acostumbrada a ver sus tradicionales rizos pelirrojos, pero al parecer, esta faceta quedo atrás.

Con su nuevo tono oscuro y una melena perfectamente alaciada, Bozzo sorprendió al público que la había identificado siempre con su imagen pelirroja, y aunque en un segundo post mencionó que se estaba probando una “peluca”, se ha visto en más ocasiones portando tal look.

Algunos de los comentarios de seguidores, fueron los siguientes:



“Girl, ese look muy top”,

“Demasiado hermosa e iconic” y,

“Eres un ser demasiado lindo”.

El posteo superó rápidamente los miles de likes y se llenó de halagos hacia su renovada apariencia. Hasta el momento, la actriz no ha confirmado si el cambio es permanente o temporal, lo que ha mantenido el misterio y la conversación activa en redes sociales.

¿Por qué Briggitte Bozzo cambió su look?

El cambio de imagen de la actriz Briggitte Bozzo ha representado una serie de especulaciones en torno a la razón que llevó a la actriz a hacerse el cambio de look tan drásticamente.

A pesar de su nueva apariencia, Bozzo ha mantenido un tono reservado sobre los motivos detrás de su decisión. Algunos seguidores rumoran que el cambio podría estar relacionado con un nuevo proyecto actoral o con su deseo de explorar una nueva etapa en su carrera.

Mientras tanto, el debate continúa: ¿es una peluca o un cambio definitivo? Sus más fieles seguidores siguen a la espera de alguna respuesta concreta o alguna otra pista.

¿Quién es Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo nació en 2001 en Maracay, Venezuela. Desde muy pequeña mostró interés por el arte y comenzó a trabajar en el medio, participando en comerciales y programas de televisión infantil. Su primera aparición en televisión ocurrió cuando tenía alrededor de cuatro o cinco años, con un breve papel en la telenovela Rebelde.

A lo largo de su carrera, Bozzo ha pasado de interpretar personajes infantiles a desempeñar papeles más complejos y maduros. En 2012, alcanzó gran reconocimiento en México gracias a su interpretación de Elisa Castañón en Abismo de pasión. Ese mismo año también dio vida a Génesis Arroyo en Corazón valiente, consolidando su presencia en la pantalla chica.

Entre 2016 y 2017, participó en la telenovela Silvana sin lana, donde interpretó a “Lupita” Villaseñor, papel que se convirtió en uno de los más representativos de su trayectoria. Posteriormente, en 2018, formó parte del elenco de Like, donde encarnó a Kathy Alonso.

En el cine, Bozzo debutó en No manches Frida (2016), interpretando el personaje de Marifer. En los últimos años, ha ampliado su carrera participando en programas como Las estrellas bailan en Hoy y La casa de los famosos México, lo que ha fortalecido su popularidad y presencia mediática.

