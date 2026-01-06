 Briggitte Bozzo sorprende con la dieta de la mandarina este 2026: ¿Ayuda a bajar el colesterol?
Espectáculos México

Briggitte Bozzo sorprende con la dieta de la mandarina este 2026: ¿Ayuda a bajar el colesterol?

Briggitte Bozzo reveló para este martes de TVnotas que sigue la llamada dieta de la mandarina, un método que, asegura, es rico en antioxidantes, ¿ayuda a reducir el colesterol?

Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo revela que dieta hace para mantenerse en forma

/

Liliana Carpio y Freepik

Briggitte Bozzo revela que dieta hace para mantenerse en forma
Liliana Carpio y Freepik
January 6, 2026 • 
Carlos Alfredo Monjaraz

Una de las frutas favoritas de la gente es la mandarina, y Briggitte Bozzo, cada que desea reforzar su salud, practica esta dieta. La ganadora de Las estrellas bailan en Hoy nos contó por qué le encanta esta fruta: “Amo la mandarina. Es rica en vitamina C y antioxidantes, fortalece el sistema inmune y combate los resfriados. También ayuda a bajar el colesterol, regula el azúcar en sangre y la presión arterial gracias a sus bioflavonoides y fibra, mejora la digestión, la salud de la piel, el cabello, y favorece la eliminación de ácido úrico… Todo. Además, hasta te ayuda a combatir el estrés”.

Te puede interesar: ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury trabajarán juntos en 2026? Reciben predicciones del Psíquico de las estrellas

Briggitte Bozzo
Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

¿Cuál es la dieta de la mandarina de Briggitte Bozzo?

La dieta de Briggitte Bozzo se puede hacer una semana al mes:

  • Desayuno: Un vaso de leche desnatada, una infusión y una mandarina.
  • Almuerzo: Un vaso de zumo de mandarina recién exprimido.
  • Comida: Caldo desgrasado y pechuga pescado asado con verduras.
  • Cena: 50 gramos de queso fresco, una infusión y una mandarina.

“¡Recuerden que su cuerpo es su imperio!”

Te puede interesar: Aarón Mercury y Briggitte se coronan campeones de Las estrellas bailan en hoy ¡el público los llevó a la cima!

¿Qué rutina de ejercicio recomienda Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo recomienda hacer 1 hora de ejercicio diario, de lunes a viernes. Nos compartió su rutina:

  • Llevar los brazos hacia arriba para hacer estiramientos y fortalecer el abdomen. Son 30 repeticiones.
  • Después, estirar las manos hacia el frente, otras 30 repeticiones, para fortalecer los brazos.
  • Para un mejor equilibrio, hacer sentadillas inclinándose y poniendo las manos en la cabeza, así el cuerpo descenderá más.

Te puede interesar: Kunno decepcionado con Briggitte Bozzo porque negó ser su amiga, ¡le pide no sea hipócrita!

Briggitte Bozzo
Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

¿Cuál es la trayectoria de Briggitte Bozzo?

Así ha sido la trayectoria de Briggitte Bozzo en telenovelas y realities:

  • Es originaria de Venezuela, pero desde muy pequeña llegó a México.
  • A los 4 años debutó en la telenovela Rebelde, a la que siguieron otras como: Amar de nuevo (2011), Abismo de pasión (2012) y Corazón valiente (2012).
  • Adquirió popularidad en 2016 en la telenovela Silvana sin lana. Ese mismo año participó en la película No manches Frida.
  • En 2018 fue parte de la serie Like.
  • En 2023 la vimos en el reality Las estrellas bailan en Hoy, y en 2024, en La casa de los famosos México, donde fue una de las favoritas del público y quedó como quinta finalista.
  • El año pasado repitió en Las estrellas bailan en Hoy, y se convirtió en la ganadora, al lado de su pareja de baile, Aarón Mercury.

Te puede interesar: Yeri MUA quiere lucir “cinturita” y se realizaría una cirugía extrema para obtenerla: ¿Qué se hará?
Para más consejos y notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Briggitte Bozzo
Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

Briggitte Bozzo dieta fruta
Boton-Google-News

PUBLICIDAD - Estas notas son patrocinadas -