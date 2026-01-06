Briggitte Bozzo sorprende con la dieta de la mandarina este 2026: ¿Ayuda a bajar el colesterol?

Una de las frutas favoritas de la gente es la mandarina, y Briggitte Bozzo, cada que desea reforzar su salud, practica esta dieta. La ganadora de Las estrellas bailan en Hoy nos contó por qué le encanta esta fruta: “Amo la mandarina. Es rica en vitamina C y antioxidantes, fortalece el sistema inmune y combate los resfriados. También ayuda a bajar el colesterol, regula el azúcar en sangre y la presión arterial gracias a sus bioflavonoides y fibra, mejora la digestión, la salud de la piel, el cabello, y favorece la eliminación de ácido úrico… Todo. Además, hasta te ayuda a combatir el estrés”.

Te puede interesar: ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury trabajarán juntos en 2026? Reciben predicciones del Psíquico de las estrellas

Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

¿Cuál es la dieta de la mandarina de Briggitte Bozzo?

La dieta de Briggitte Bozzo se puede hacer una semana al mes:



Desayuno: Un vaso de leche desnatada, una infusión y una mandarina.

Almuerzo: Un vaso de zumo de mandarina recién exprimido.

Comida: Caldo desgrasado y pechuga pescado asado con verduras.

Cena: 50 gramos de queso fresco, una infusión y una mandarina.

“¡Recuerden que su cuerpo es su imperio!”

Te puede interesar: Aarón Mercury y Briggitte se coronan campeones de Las estrellas bailan en hoy ¡el público los llevó a la cima!

¿Qué rutina de ejercicio recomienda Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo recomienda hacer 1 hora de ejercicio diario, de lunes a viernes. Nos compartió su rutina:

Llevar los brazos hacia arriba para hacer estiramientos y fortalecer el abdomen. Son 30 repeticiones.

Después, estirar las manos hacia el frente, otras 30 repeticiones, para fortalecer los brazos.

Para un mejor equilibrio, hacer sentadillas inclinándose y poniendo las manos en la cabeza, así el cuerpo descenderá más.

Te puede interesar: Kunno decepcionado con Briggitte Bozzo porque negó ser su amiga, ¡le pide no sea hipócrita!

Briggitte Bozzo / Liliana Carpio y Freepik

¿Cuál es la trayectoria de Briggitte Bozzo?

Así ha sido la trayectoria de Briggitte Bozzo en telenovelas y realities:



Es originaria de Venezuela, pero desde muy pequeña llegó a México.

A los 4 años debutó en la telenovela Rebelde, a la que siguieron otras como: Amar de nuevo (2011), Abismo de pasión (2012) y Corazón valiente (2012).

Adquirió popularidad en 2016 en la telenovela Silvana sin lana. Ese mismo año participó en la película No manches Frida.

En 2018 fue parte de la serie Like.

En 2023 la vimos en el reality Las estrellas bailan en Hoy, y en 2024, en La casa de los famosos México, donde fue una de las favoritas del público y quedó como quinta finalista.

El año pasado repitió en Las estrellas bailan en Hoy, y se convirtió en la ganadora, al lado de su pareja de baile, Aarón Mercury.

Te puede interesar: Yeri MUA quiere lucir “cinturita” y se realizaría una cirugía extrema para obtenerla: ¿Qué se hará?

Para más consejos y notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .