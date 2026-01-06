Julieta Grajales revela método para bajar de peso en 2026 y lograr una figura de impacto sin dietas extremas

La actriz y participante de reality shows encontró en el arte marcial muay thai la mejor forma de tener equilibrio en su vida. Esta disciplina, es la mezcla el boxeo con artes marciales.

“Desde que lo descubrí me atrapó. Además de los golpes normales del boxeo, también debes tener destreza y llevar cierto ritmo, tanto con las piernas como con los brazos, porque todo es combinable”.

Para la también influencer, sus entrenamientos son terapéuticos: “Aunque esté llena de trabajo o proyectos, me doy mis escapadas para hacerlo. Me ayuda mucho”. Sumado al ejercicio, lleva una dieta balanceada, con lo que ha logrado tener un cuerpo definido.

¿Cuál es la dieta y los consejos de Julieta Grajales para bajar de peso en 2026 y lograr una figura de impacto?

Desayuno

3 claras de huevo con 50 gramos de queso panela, espárragos y jitomate al gusto, con medio pan árabe, toronja en gajos y 1 taza de té verde.



Almuerzo

1 medida de proteína en agua, 2 medidas de arroz de bebé, 100 gramos de mango, 10 nueces 1 taza de gelatina light.



Comida

120 gramos de filete de pescado, ¼ de aguacate, 1 paquetito de tostadas horneadas y 1 litro de agua de jamaica natural.



Merienda

1 taza de té verde, 2 rice cakes (snack de arroz inflado) con crema de cacahuate sin azúcar, 100 gramos de frutos rojos mixtos y 1 taza de jícamas.

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Julieta Grajales para bajar de peso?

Los entrenamientos de 50 minutos le ayudan a Julieta Grajales a quemar hasta mil calorías.



La postura inicial es con pies separados, brazos arriba y dejando un pequeño espacio hacia atrás entre cada pie.

Los golpes con los puños y codos, cross y elbows al costal son los primeros pasos que hace.

Despúes le suma low kick, middle kick y high kick (patadas diversas), para conseguir un mejor golpe hacia el contrincante.

Recomienda realizar 15 minutos de cada ejercicio para eliminar los gorditos de los costados.

¿Quién es Julieta Grajales?

Debutó en 2010 en la novela Vidas robadas para TV Azteca.

Ha trabajado en diversas empresas, en proyectos como Niñas mal, Maldita maldición, El señor de los cielos y La taxista. Recientemente la vimos en La jefa.

En 2016 entró al mundo de los reality shows en Abandonados, Asia.

Después vinieron Los 50, La isla, desafío Turquía, Survivor México y La isla, desafío extremo.

