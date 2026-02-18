La Güereja tiene esguince… ¿todo por el caderazo de Cecilia Galliano? ¡Terminó en ambulancia!

La actriz y comediante María Elena Saldaña, conocida por su personaje de ‘la Güereja’, encendió las alertas tras dar a conocer que enfrenta una lesión, luego del caderazo que recibió por parte de Cecilia Galliano, ¿será que eso se lo provocó? Aquí te contamos los detalles.

No te pierdas: María Elena Saldaña ‘La Güereja’ ¿le ve futuro a Abelito en la TV, tras La casa de los famosos México?

Esguince cervical de La Güereja: esto dijo sobre el caderazo y su diagnóstico médico. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre ‘la Güereja’ y Cecilia Galliano?

En octubre del 2025, lo que parecía una sesión de fotos sin contratiempos terminó en un momento inesperado cuando Cecilia Galliano y María Elena Saldaña se encontraban posando para las imágenes promocionales de la serie Más vale sola. En medio de las tomas, un caderazo provocó que la comediante perdiera el equilibrio y cayera al suelo frente a las cámaras.

El incidente ocurrió mientras ambas sonreían y seguían las indicaciones para la sesión. Un movimiento mal calculado fue suficiente para que Saldaña se desestabilizara y terminara a unos metros de distancia en el piso, lo que generó sorpresa entre quienes presenciaban el momento.

Tras la caída, la producción reaccionó de inmediato para auxiliarla y verificar su estado. El episodio quedó registrado como parte de una jornada que, hasta ese instante, transcurría con normalidad durante la promoción de la serie.

No te pierdas: María Elena Saldaña reveló que su hija sufrió discriminación cuando era apenas una niña: “Ni modo”

Cecilia Galliano tiró por accidente a ‘la Güereja’ en plena sesión de fotos. / Foto: Redes sociales

¿El caderazo de Cecilia Galliano le provocó una lesión a ‘la Güereja’?

Luego de la caída que sufrió durante una sesión fotográfica, María Elena Saldaña, ‘la Güereja’, dio detalles sobre su estado de salud y aclaró que le fue diagnosticado un esguince cervical aunque no fue consecuencia del caderazo que recibió de Cecilia Galliano.

Sobre lo ocurrido en la sesión, relató: “El pompazo de mi Ceci que estaba muy espantada, pobrecita. Y me decía todos ‘No es para tanto’, sí sabía que me había dado un buen purrazo, pero yo media que no era tanto y que sí me podía mover y yo le decía ‘Tú no tienes la culpa’ y me decía ‘Sí’ y claro, ya me había dado el nalgazo, pero yo estaba mal parada”, dijo la comediante en una entrevista con medios.

La actriz detalló que en ese momento incluso tomó con calma la revisión médica inicial, ya que no presentó señales que la alertaran de una lesión mayor. Sin embargo, días después sufrió otra caída en su casa, lo que encendió las alarmas y derivó en estudios más profundos.

“Ese día me reí mucho del médico porque me dijo ‘Está muy bien si no se puso morado’, después a los 15 y 20 días sí me puse uno y ese sí me asustó porque me atoré con un tapete, voy caminando y me fui de puro hocico, ahí me preocupé porque yo sentí el jalón de cervicales, de ahí no me pude levantar hasta que llegaron con la camilla, me llevaron en ambulancia al médico, me hicieron estudios y me dijeron que tenía un esguince cervical, pero lo de Ceci no me pasó nada”, puntualizó ‘la Güereja’.

No te pierdas: ¿María Elena Saldaña ‘La Güereja’ y ‘Chabelo’ se llevaban mal? Ella dice: “Pasaron muchas cosas”

María Elena Saldaña ‘la Güereja’ habló de su lesión. / Liliana Carpio, Luis Pérez e instagram @Lacasafamososmx

¿Quién es ‘la Güereja’?

María Elena Saldaña, conocida como ‘la Güereja, nacida en Veracruz el 23 de julio de 1963, es una actriz y comediante cuya trayectoria comenzó a mediados de la década de 1980. A lo largo de los años ha desarrollado una carrera en televisión basada en personajes de comedia que la posicionaron ante el público nacional.

Alcanzó notoriedad con la interpretación de Mariquita Pérez Castro, apodada ‘la Güereja’, personaje con el que consolidó su presencia en la pantalla. Ha trabajado en Televisa y posteriormente en TV Azteca, para después regresar a Televisa en 2022. En 2024 retomó el personaje de ‘la Güereja’, donde el papel de su “papiringo” es interpretado por Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez, en lugar del fallecido Benito Castro.

Ese mismo año participó en el programa ¿Quién es la máscara?, donde dio vida al personaje Ricardilla y fue eliminada en el sexto episodio, sumando así otro proyecto a su trayectoria en televisión.

No te pierdas: Maru Dueñas, actriz de la Güereja y algo más que murió trágicamente como Benito Castro