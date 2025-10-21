Cecilia Galliano habla luego de derribar a ‘la Güereja’ ¡de un caderazo!

Cecilia Galliano habló sobre el momento en que le dio un caderazo a María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘la Güereja’, provocando que la comediante perdiera el equilibrio y terminara en el suelo durante una sesión de fotos. La conductora argentina aclaró lo que realmente ocurrió en ese instante que rápidamente se volvió viral. ¿Fue un accidente o a propósito?

Cecilia Galliano rompe el silencio sobre el video viral de la caída de ‘la Güereja’. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a ‘la Güereja’? Cecilia Galliano la empujó

Durante una sesión de fotos que parecía rutinaria, Cecilia Galliano protagonizó un momento inesperado junto a María Elena Saldaña, ‘la Güereja’, al darle un caderazo que mandó a la comediante directo al suelo.

El incidente ocurrió mientras ambas posaban sonrientes ante las cámaras, pero un mal movimiento bastó para que Saldaña perdiera el equilibrio y cayera, desatando risas, sustos y miles de comentarios en redes sociales.

El video del momento rápidamente se volvió viral, pues mostró la naturalidad con la que ocurrió todo y la reacción de las dos figuras del espectáculo tras el pequeño accidente.

Aunque algunos usuarios pensaron que se trató de una broma o incluso de un enojo entre ambas, lo cierto es que fue un simple percance de trabajo que no pasó a mayores, pero que dejó uno de los clips más comentados del día y sí, Cecilia Galliano ya habló.

Luego del video viral donde ‘la Güereja’ cae al suelo, Cecilia Galliano rompió el silencio y explicó que fue un accidente de trabajo. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Cecilia Galliano y María Elena Saldaña, ‘la Güereja’, tras la caída?

Después de que el video se hizo viral en redes sociales, tanto María Elena Saldaña como Cecilia Galliano aclararon lo sucedido y aseguraron que todo fue parte de un mal movimiento durante una dinámica previamente ensayada.

En una breve entrevista con la serie de comedia Más vale sola, que compartió Cecilia Galliano en sus redes sociales oficiales, ‘la Guereja’ detalló que se trató de un accidente porque, dijo,"sí, me paré mal, era una cosa que habíamos ensayado y me paré mal, obvio Ceci llegó y estaba de las de acá, en vez de que estuviera bien amarchantada y fue mi culpa”.

Por su parte, la conductora argentina explicó que el golpe no fue intencional y que este tipo de accidentes son parte del trabajo cuando hay coreografías o movimientos planeados.

“No fue una culpa, son cosas que pasan en el trabajo, fue montado, lo hicimos, lo platicamos, habíamos hecho escenas antes, siempre puede haber que pase un caderazo de más o una mala parada”, mencionó la expresentadora de La casa de los famosos México.

Posteriormente Galliano le preguntó a la comediante: "¿Tú estás bien?”, a lo que La Güereja respondió con una sonrisa: “Yo sí”.

Así reaccionó Cecilia Galliano después de tirar por accidente a ‘la Güereja’ en plena sesión de fotos. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de ‘la Guereja’ luego de la caída con Cecilia Galliano?

A pesar de lo aparatoso que pareció el momento, la caída de María Elena Saldaña, La Güereja, no pasó a mayores. La querida comediante se encuentra estable y sin lesiones, por lo que el susto quedó solo en una anécdota divertida.

“Solo adolorida, gracias”, respondió ‘la Guereja’ a un fan preocupado a través de su cuenta de TikTok.

Tras el incidente, tanto ella como Cecilia Galliano aclararon que todo ocurrió por un mal paso durante una sesión de fotos y que no hubo ningún tipo de conflicto entre ellas.

