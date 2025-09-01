La Chilindrina reaparece tras ser hospitalizada de emergencia y sufre aparatosa caída, VIDEO

Hace unos días, en exclusiva con TVNotas, una fuente cercana nos contó que María Antonieta de las Nieves, “la Chilindrina”, fue hospitalizada de emergencia, pues mostraba algunos síntomas preocupantes. Recientemente, fue vista durante disfrutando una obra de teatro, pero un percance levantó alarma entre sus seguidores. ¡Se cayó! ¿Qué sucedió con la actriz?

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina”?

Una persona cercana a la actriz, María Antonieta de las Nieves, nos contó que en días recientes fue hospitalizada ya que presentó síntomas relacionados a un deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”. Fuentes TVNotas

Su amiga, también reveló que la actriz comenzó a presentar síntomas preocupantes desde hace semanas, incluyendo dificultades para hablar, tragar y coordinar ideas, síntomas que se agravaron con el paso de los días.

Los médicos que la atendieron detectaron niveles bajos de sodio, una condición conocida como hiponatremia, común en pacientes con padecimientos neurológicos. Esta situación puede generar confusión, debilidad muscular, desorientación, náuseas y mareos.

¿Por qué los hijos de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina, la dejaron tras ser hospitalizada?

Posterior a su hospitalización, surgieron rumores que señalaban que la actriz María Antonieta de las Nieves estuvo sola en el hospital. Nuestra fuente, comentó lo siguiente:

Me extraña lo que dice de sus hijos, pero no me gustaría opinar sobre ese tema. Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa. Fuente TVNotas

Por otra parte, después de recibir el alta médica, su amiga añadió que ‘la Chilindrina’ se sintió sola y triste, ya que sus hijos no se quedaron con ella durante la noche, por lo que una enfermera tuvo que estar al tanto.

Por último, también señaló que en el transcurso de la noche, María Antonieta comenzó a decir cosas que no tenían coherencia, motivo por el que tuvo que estar vigilada de manera más estricta y cuidar que no se hiciera daño.

“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”, concluyó.

Actualmente, la actriz se encuentra en su domicilio bajo supervisión médica y tratamiento. Aunque su hija Verónica Fernández aseguró que “ya está bien”, fuentes cercanas desmienten esa tranquilidad y advierten que la situación es más delicada de lo que su familia ha querido reconocer públicamente.

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’ sufre caída en obra de teatro

En un video compartido por la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, se observa a María Antonieta de las Nieves, de 78 años, sufrir una fuerte caída al subir las escaleras del teatro, tras tropezar y terminar en el suelo, lo que causó alarma entre los asistentes.

El incidente tuvo lugar en el Teatro Insurgentes, donde la actriz asistió como espectadora a la obra Cabaret, protagonizada por Mon Laferte. En las imágenes, se aprecia cómo varias personas acudieron de inmediato a ayudarla tras el accidente.

De acuerdo con la misma fuente, la caída no tuvo consecuencias graves y la actriz no resultó con lesiones serias, aunque el hecho generó preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su inquietud por el estado de salud de María Antonieta.

