Florinda Meza lanza indirecta a ‘la Chilindrina’ y reabre viejas heridas: “No le conviene”

Durante años, los fans de ‘El Chavo del 8' han intentado armar el rompecabezas detrás de las tensiones entre sus protagonistas. ¿Qué pasó realmente entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves? ¿Por qué su amistad, que parecía sólida en los inicios del programa, se rompió sin posibilidad de retorno? Aunque ambas actrices han mantenido sus versiones con cierto hermetismo, nuevas declaraciones de la viuda de Chespirito reavivan las sospechas sobre un distanciamiento más complejo de lo que aparente.

Y es que no se trata solamente de una enemistad profesional: detrás del fenómeno televisivo latinoamericano más importante de los años 70 y 80, hubo decisiones, omisiones y silencios que generan todavía polémica. Esta semana, en medio de la controversia por los capítulos de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza respondió a una fan con una frase que volvió a sacudir las redes: “Ella sabe muy bien la verdad. Otra cosa es que no le convenga decirla”.

Te puede interesar: Florinda Meza causa polémica en Zacatecas; organizan evento para quitar su estatua de su pueblo natal

Florinda Meza / Redes sociales

¿Cuándo iniciaron los conflictos entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Aunque en pantalla parecían llevarse de maravilla, la relación entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves se ha visto fracturada desde hace décadas. Se especula que los problemas comenzaron cuando Roberto Gómez Bolaños, creador del Chavo del 8 , comenzó a darle mayor protagonismo a Meza en sus programas. ‘la Chilindrina’, quien interpretaba a uno de los personajes más queridos por el público, habría sido desplazada gradualmente de ciertos sketches y proyectos, lo que encendió tensiones tras bambalinas.

Un ejemplo concreto: la ausencia de De las Nieves como enfermera del ‘doctor Chapatín’ y su desaparición en varios episodios del Chapulín colorado, lo que, según ella, se debió a la influencia de Florinda sobre Chespirito. “El defecto de Roberto era ser manipulable”, dijo alguna vez María Antonieta, una declaración que resuena más fuerte ahora, tras las recientes palabras de Meza.

Te puede interesar: Confirman que Florinda Meza demandará la serie de Chespirito en HBO Max ¡No contaban con su astucia!

¿Por qué Florinda Meza dice que “no le conviene” a María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’ decir la verdad?

En respuesta a una seguidora en redes sociales, Florinda Meza evitó entrar en detalles, pero lanzó una frase cargada de significado: “Ella sabe muy bien la verdad. Otra cosa es que no le convenga decirla”. Aunque no mencionó directamente a la Chilindrina, la alusión fue clara. Meza agregó que, a pesar de todo, prefiere recordar los buenos momentos de su amistad, que, según ella, no están reflejados en la serie.

Este comentario llega justo cuando ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ sigue generando controversia. La serie ha sido señalada por retratar de forma parcial a varios de los personajes del universo de Chespirito, y las omisiones sobre María Antonieta de las Nieves no han pasado desapercibidas para los fans. La reciente publicación de Meza parece ser su manera de defenderse y aclarar que hay más verdades que no se han contado.

Te puede interesar: Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández: Así fue la convivencia de Chespirito y su esposa tras su divorcio

¿Qué dice ‘la Chilindrina’ sobre su distanciamiento del elenco de ese entonces?

María Antonieta de las Nieves. ‘la Chilindrina’ ha hablado en distintas ocasiones sobre los motivos de su distanciamiento del elenco original. En entrevistas pasadas, declaró sentirse relegada y criticó las decisiones creativas que la dejaron fuera de ciertos personajes. Afirmó que fue excluido de algunos roles por “celos profesionales” y que Florinda tuvo una participación activa en ello.

Además, la actriz ha dicho que Florinda impidió un último encuentro entre ella y Chespirito antes de su muerte, algo que Meza ha negado rotundamente. Esta versión cobra relevancia tras otra polémica reciente: una imagen inédita del elenco que Meza compartió en redes, donde deliberadamente excluyó a María Antonieta, en su personaje de ‘la Chilindrina’ y Carlos Villagrán como “Quico”, lo que fue interpretado como un nuevo deseo público.

Pese a todo, De las Nieves ha intentado mantenerse al margen del escándalo actual, enfocándose en sus giras teatrales con el personaje de ‘la Chilindrina’, quien sigue siendo su carta más fuerte y el más querido por generaciones enteras.

Te puede interesar: Así cambió la vecindad del Chavo del 8 a lo largo de los años: del barril al último capítulo