¿Actor de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ teme por la reacción de Florinda Meza? VIDEO

De cara al estreno de la nueva bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, su protagonista, Pablo Cruz, tuvo un encuentro con la prensa durante la alfombra roja de Rolling Stone en español. Una periodista le preguntó sobre la posible reacción de Florinda Meza sobre la serie. ¿Qué dijo?

Florinda Meza hablando/ Pablo Cruz Guerrero como ‘el Chavo del 8' / Instagram: Florindamezach1/ @pablocruzguerrero

Te puede interesar: Florinda Meza hace un llamado a los hijos de Chespirito para preservar el legado de Roberto Gómez Bolaños

Protagonista de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ revela cómo nació la serie

En exclusiva para TVNotas, Pablo Cruz, el actor que será ‘Chespirito’ en la nueva bioserie: ‘Sin querer queriendo’, reveló detalles de la creación de la misma y aseguró que no se veía a sí mismo como el personaje.

Pablo explicó que quienes estuvieron detrás de la serie fueron los hijos del fallecido comediante: “El productor es Roberto Gómez Fernández y estamos hablando de su papá, lo que representó para él y para su familia, y cuál era la diferencia entre el hombre, el artista, el padre y todas sus versiones”.

El intérprete de ‘El estudiante’ aseguró que ser escogido lo tomó por sorpresa: “Cuando me llegó el casting, la verdad no me veía con el personaje, pero para nada. Lo fui preparando y fui pasando los filtros, porque la verdad fue un camino largo el tema de la audición. Cuando ya me dijeron que me había quedado, sí me entró un poco de miedo, pero ya en set se fue”.

Fue la familia de Gómez Bolaños quienes lo guiaron a él y a sus compañeros en el proceso: “Me sorprendí por la gran apertura de la familia de Roberto. Ellos siempre marcaron el tono. Estaban dispuestos a que jugáramos como me imagino él jugó con su equipo de actores y de producción de ‘la vecindad’.

Pablo Cruz hizo cambios en su aspecto personal / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas

No te pierdas: Manuel Calderón: De “Yo no soy Mendoza” en Netflix a la bioserie de Chespirito

¿Protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ tiene miedo de la reacción de Florinda Meza?

En esta ocasión, durante un encuentro con la prensa, a Pablo Cruz le preguntaron sobre el personaje de ‘doña Florinda’, según lo visto en un video difundido por el canal de Eden Dorantes. Pablo evitó mencionarla y en su lugar habló de ‘Margarita’, el personaje que se creó para hacer alusión a la viuda de Gómez Bolaños:

“Lo que se hizo con Bárbara López (actriz de ‘Margarita’), lo que construimos como relación de lo que se cuenta en este cuento tan bonito, en este homenaje a todos estos personajes, como perspectiva de parte de los hijos (de Chespirito), fue una cosa muy divertida con la que le va a quedar un buen sabor de boca al público”, compartió Pablo Cruz.

En otro video del mismo evento compartido por la periodista Berenice Ortiz, una reportera le preguntó a Pablo si esperaba que Florinda Meza le comente algo sobre su interpretación, a lo que el actor respondió evasivo: “No sé si ella la vaya a ver. Dependerá de cada persona de la audiencia elegir si ven esta gran serie”, declaró el actor, quien muy probablemente evitó mencionar a la actriz o referirse a ella para no entrar en polémica, enfocándose en hablar sólo de la serie.

Échale un ojo a: ¿Quién es el actor que da vida a don Ramón en la bioserie de ‘Chespirito’? Hijo de Ramón Valdés lo ayudó

¿Destaparon infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Pablo Cruz respondió a las preguntas sobre Florida Meza con cautela, pues desde que salió el trailer oficial se dijo mucho respecto a una escena en particular que podría destapar la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza.

Gómez Bolaños estuvo casado con Graciela Fernández Pierre, con quien tuvo 6 hijos, entre ellos Roberto Gómez Fernández, uno de los principales responsables de la nueva bioserie.

Su matrimonio se deterioró a raíz de la fama y la exigencia profesional de ‘Chespirito’, y al final se separaron a finales de los años 80. Roberto comenzó una relación con Florinda Meza poco después y terminó casándose con ella. Sin embargo, se especuló sobre el comienzo de su relación hasta que la propia Florinda admitió que esta comenzó cuando Gómez Bolaños seguía casado.

Ahora, la nueva ‘Bioserie’ podría desempolvar la polémica al abordar ese tema. Al respecto, Pablo Cruz aseguró que este se tocó con “mucho respeto y justicia a todos los involucrados, como un gran homenaje a varios personajes que están involucrados en esa historia que todos admiramos y queremos”.

¿Roberto Gómez Bolaños le fue infiel a Florinda Meza? / IG: @chespirito_rgb / @florindamezach1

Lee también: El actor que interpreta al ‘profesor Jirafales’ habló de Rubén Aguirre: “Encontré a un hombre bondadoso”

¿Cuándo se estrena la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La bioserie de ‘Chespirito’ se estrenará el próximo 5 de junio a través de la plataforma de streaming HBO Max y de acuerdo con su protagonista Pablo Cruz, se estrenará un capitulo nuevo cada semana, por lo que habrá serie para rato.

El protagonista de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ aguró que: “todos los personajes están inspirados en la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, en ‘Sin querer queriendo’, que es un libro además sumamente divertido y amoroso, y pues están inspirados ahí y a manera de homenaje, desde la perspectiva de la familia, con mucho amor y con mucha empatía”, concluyó Pablo Cruz.