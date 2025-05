¿Quién es el actor que da vida a don Ramón en la bioserie de ‘Chespirito’? Hijo de Ramón Valdés lo ayudó

Además de ser el cantante de ‘El círculo’, uno de los grupos pop-rock más recordados de la década de los 90, Miguel Islas disfrua de su faceta como actor, Próximamente lo veremos en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, donde dará vida a Ramón Valdés, quien es recordado por el papel de ‘don Ramón’. En TVNotas platicamos con el actor y esto nos contó de su participación en esta bioserie.

Ramón Valdés se ganó el corazón de los televidentes con su personaje de ‘Don Ramón’ / Francisco Mancera y cortesía del famoso

‘Don Ramón’ no es el primer papel de Miguel Islas

Emocionado, Miguel nos dijo: “Estoy muy feliz. Este proyecto se cuidó desde el principio hasta el final. Fueron muchos meses de preparación. Cuando filmamos, todos estábamos tan compenetrados con nuestros personajes, que fluyó de maravilla”.

Para muchos fue una gran sorpresa verlo anunciado en la serie. Sin embargo, él siempre ha combinado la música con la actuación: “He hecho varias cosas, pero entiendo que no me habían visto en un proyecto tan llamativo, expuesto y esperado. He hecho cine y series desde hace mucho. Este personaje llamó más la atención. Hace un par de años también retomamos el grupo”.

Miguel Islas dará vida a Ramón Valdés / Fotos: Francisco Mancera y cortesía del famoso

Miguel Islas trabajó junto con el hijo de Ramón Valdés para su personaje en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

Le preguntamos cómo fue recrear tanto a Ramón Valdés como al personaje de ‘don Ramón’ en la bioserie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y aseguró: “Fue complejo. Todo el mundo lo conoce gracias al programa (El chavo del 8), pero hay poca información sobre cómo fue como persona, con su familia o con la gente que lo rodeaba”.

“Fueron muchas semanas de trabajo, de analizarlo. Tuve la fortuna de poder hablar con su hijo, Esteban Valdés, y me contó muchas cosas de él. Con esa información pude darle realismo al personaje. Al verme caracterizado, hasta yo me sorprendí. Me parezco muchísimo”.

Esteban Valdés, hijo de Ramón, ayudó a armar al personaje / Fotos: Francisco Mancera y cortesía del famoso

“Desde que hice la serie, llevo una buena amistad con Esteban. Me ayudó mucho. Además, la querida María Antonieta y el gran Edgar Vivar también están en la serie. Tienen un cameo. Fue muy importante para todos nosotros”.

Entrar a la vecindad fue cumplirle un sueño al niño interior: “Yo crecí viendo ‘El chavo’. Al entrar al set, en verdad que se me erizó la piel. Esta serie seguramente será un antes y un después para todos los que participamos. Además es apostarle a la nostalgia. Es una serie que muchos esperan, una producción muy grande”.

Trayectoria y proyectos del actor Miguel Islas, que da vida a Ramón Valdez, don Ramón, en la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

“Estoy por comenzar una película y muchas cosas más. Además, sigo de gira con el 90s pop tour. Nos fue increíble en la última Arena CDMX. Tengo mucho trabajo por hacer. Estoy agradecido con la vida por permitirme haer este tipo de proyectos que abrazan”, concluyó.

¿Quién es Miguel Islas?



Es originario de la CDMX. Se dio a conocer en los años 90 como integrante del grupo ‘Ragazzi’.

Tras la desintegración de la banda, en 1998, y perder los derechos del nombre, en 1999, junto con sus compañeros creo ‘El círculo’, que triunfó varios años.

En 2003 se separaron y Miguel debutó como director de videoclips y actor en proyectos como: ‘Entre lo profano y lo divino’ y ‘Fronteras’.

Ha participado en:

‘Cómo filmar una XXX’, ‘Sin miedo a la verdad’, ‘Yankee’, ‘Lo que la gente cuenta’, ‘Narcos’ y ‘Parientes a la fuerza’ por mencionar algunos.