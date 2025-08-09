Carlos Villagrán ‘Kiko’ revela por qué se salió del Chavo del 8, ¿renunció o lo despidió ‘Chespirito?

Sin duda alguna, una de las más grandes controversias en torno al Chavo del 8 fue la inesperada salida de Carlos Villagrán, quien interpretaba a ‘Quico’, a finales de los años 70. Varias décadas después de esto, el propio actor es quien aclara los verdaderos motivos de su salida. ¿Lo corrio Roberto Gómez Bolaños, Chespirito?

¿Qué se sabe sobre la salida de Carlos Villagrán ‘Kiko’ de ‘El Chavo del 8’?

A lo largo de los años, se pensó que Carlos Villagrán ‘Kiko’ abandonó ‘el Chavo del 8’ por diferencias irreconciliables con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, creador y protagonista de la serie.

La versión que se tiene es que Carlos quería más reconocimiento en el programa, argumentando que su personaje era igual o más popular que ‘el Chavo’. También se ha dicho que el actor quería registrar a su nombre el personaje ‘Quico’, pues consideraba que había colaborado en la creación del mismo.

Roberto no estuvo de acuerdo, pues pensaba que, al haber escrito los personajes, estos le pertenecían solo a él. Todo esto, aunado con el presunto control que empezaba a ejercer Florinda Meza en el programa, provocó que Villagrán se fuera del show y comenzara a hacer sus propios show bajo el nombre de ‘Kiko’.

Esta versión fue reforzada en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie que narra la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños. En este proyecto, Marcos Barragán, personaje que representa a Carlos Villagrán, es mostrado como alguien envidioso.

¿Por qué Carlos Villagrán ‘Kiko’ se salió del Chavo del 8’?

Recientemente, Carlos Villagrán ‘Kiko’ asistió al programa peruano, ‘Esta noche’, y reveló los verdaderos motivos de su salida del Chavo del 8. Lejos de lo que siempre se ha pensado, no renunció, sino que lo corrieron.

Según su versión, lo corrieron debido a que su personaje estaba opacando al protagonista, es decir, al Chavo: “Yo siempre me quedaba callado. Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira! Yo no me salí del programa, me sacaron porque ‘Quico’ se les fue arriba en popularidad”, sostuvo.

Aunque no especificó si Chespirito fue quien lo sacó del programa, recordó que, tras su despido, pasó mucho tiempo sin trabajo, siendo ese el motivo por el que decidió irse a otro país en busca de oportunidades.

“Yo me quedé sin trabajo más de un año. Lloraba, porque sí lloraba, porque tenemos ese sentimiento. Argentina, Venezuela y Chile se interesaron por los servicios de Carlos Villagrán. Es donde fui yo a Venezuela” Carlos Villagrán, ‘Kiko’

También afirmó que fue el mismo Ramón Valdés, quién interpretaba a don Ramón, quien se acercó a él y le pidió si “lo podía llevar con él”, una versión muy distinta “a lo que se dice por ahí”.

¿Qué dice Carlos Villagrán, Kiko, de Ramón Valdés, don Ramón en el Chavo del 8?

Durante la conversación, Carlos Villagrán, ‘Kiko’ habló de la gran relación que siempre tuvo con Ramón Valdés, a quien considera una de las personas más importantes de su vida y que, hasta el día de hoy, sigue extrañando.

“Para mí fue un honor (trabajar juntos). Se quedó en mi casa. Hacíamos pipí, popo y la canalada juntos. Vimos muchas cosas y yo vi que don Ramón era puro corazón”, relató.

También aprovechó para decir que se queda con lo bueno que vivió en ‘el Chavo del 8', incluyendo la gran amistad que, en su momento, tuvo con ‘Chespirito’, dejando claro que no le interesa lo que se pueda decir de él en la bioserie del cómico.

“Ni la vi (la bioserie), les soy sincero. Sean felices. Si la serie les gustó, sigan viéndola. Sean felices, quítense todo el odio que tienen”, indicó.

