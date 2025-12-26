Florinda Meza revela el doloroso tratamiento estético por el que le cortaron parte de la oreja ¿negligencia?

Florinda Meza volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por la bioserie de El chavo del 8 ni por la polémica alrededor de su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños, sino por una confesión que dejó helados a muchos. La actriz habló sin filtros sobre un tratamiento estético rejuvenecedor al que se sometió y que, según sus propias palabras, fue tan doloroso que hoy duda seriamente en repetirlo.

Mira: ¡Florinda Meza explota! Exhibe a Graciela Fernández, exesposa de ‘Chespirito': “Se quedaba con el dinero”

Florinda Meza explota contra creadores de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, asegura que hicieron mucho daño. / Redes sociales

¿Qué tratamiento estético se hizo Florinda Meza y por qué le cortaron un pedazo de la oreja?

Durante una entrevista en el programa De primera mano, Florinda Meza habló abiertamente sobre los tratamientos estéticos a los que ha recurrido a lo largo de su vida. Lejos de negar los procedimientos, la actriz de El chavo del 8 confirmó que sí se sometió a uno considerado avanzado y controversial: un tratamiento con células madre.

Según explicó, para obtener dichas células fue necesario extraerle un pequeño fragmento de piel de la oreja, una zona que suele utilizarse porque la cicatriz queda discretamente oculta. A partir de esa muestra, las células fueron procesadas e inyectadas posteriormente en distintas zonas de su cuerpo, principalmente el rostro, el cuello y las manos, con el objetivo de rejuvenecer la piel.

Aunque hoy en día este tipo de tratamientos estéticos con células madre se promocionan como innovadores y regenerativos, Florinda Meza dejó claro que el procedimiento dista mucho de ser sencillo o indoloro, incluso para alguien acostumbrada a las exigencias físicas del medio artístico.

Lee: ¿'La Chilindrina’ le habría robado el personaje a Florinda Meza en El chavo del 8? Esto revelan

¿Qué tratamiento estético se hizo Florinda Meza? / Pexels

¿Cómo fue el doloroso proceso del tratamiento estético que enfrentó Florinda Meza?

El momento más impactante de la entrevista llegó cuando la Florinda Meza describió, con total honestidad, cómo vivió el proceso y las secuelas físicas que le dejó. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron por lo explícitas que fueron.

“Lo que más detesté es algo que me dicen que es super útil, pero ni siquiera me atrevo… Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos que ya pasaron casi tres años y yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran picado”, relató Florinda Meza.

La actriz reconoció que, aunque notó mejoría en la apariencia de su piel, el dolor acumulado y la experiencia general fueron tan intensos que hoy no está segura de querer repetir el tratamiento.

Mira: Florinda Meza encuentra cartas póstumas de ‘Chespirito’, ¡presentía su muerte!

Así fue como lo contó:

¿Qué son las células madre y por qué Florinda Meza las usó en un tratamiento estético rejuvenecedor?

El uso de células madre en tratamientos estéticos ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre figuras públicas que buscan alternativas más duraderas al bótox o los rellenos faciales. De acuerdo con información médica especializada, como la de Mayo Clinic, las células madre tienen dos propiedades clave: pueden autorrenovarse y transformarse en otros tipos de células mediante un proceso llamado diferenciación.

En el ámbito estético, estas células se utilizan por su capacidad para estimular la regeneración celular, aumentar la producción de colágeno y elastina, y mejorar la textura, firmeza y elasticidad de la piel. También se les atribuyen beneficios como la reducción de arrugas, líneas de expresión, manchas, cicatrices de acné y daños provocados por el sol o el envejecimiento.

Sin embargo, no todo es positivo. El origen de las células madre y la forma en que se obtienen ha generado controversia ética y médica, además de que los procedimientos pueden resultar invasivos, costosos y, como en el caso de Florinda Meza, físicamente muy dolorosos.