¡Florinda Meza reaparece como nunca! Así luce recreada con IA en su documental | FOTOS y VIDEO

Florinda Meza vuelve a la polémica tras la difusión del adelanto de Atrévete a vivir, un documental creado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se muestra su imagen bajo una nueva narrativa visual. El proyecto surge después de las polémicas que rodearon a la actriz tras el lanzamiento de Chespirito: Sin querer queriendo, la miniserie de drama biográfico creada por Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, y abre un nuevo capítulo en la forma en que su historia es presentada al público.

Florinda Meza fue recreada con IA en Atrévete a vivir, un proyecto que ya genera polémica. / Foto: Cortesia para TVNotas

¿De qué se trata la serie documental de Florinda Meza?

Atrévete a vivir es la serie documental con la que Florinda Meza presenta un recorrido por historias de figuras influyentes de México y del mundo del entretenimiento, a través de un formato episódico. El primer capítulo está dedicado a su propia trayectoria y fue realizado en espacios significativos de su vida, como su casa en la Ciudad de México y el estudio donde se grabaron los proyectos de Chespirito, con el objetivo de contextualizar su historia desde lugares personales y profesionales.

En entrevista con TVNotas, el productor Javi Domz compartió que en la serie “se tocarán momentos sensibles de la niñez de Florinda, donde se revela que fue una niña muy maltratada por su propia familia. Tras la muerte de sus padres (Emilia García Valero y Héctor Meza Solano), siendo ella muy pequeña, se vio forzada a renunciar a su niñez para tomar el papel de mamá y papá de sus hermanos. Dice que fueron ‘niños apestados’ que tuvieron que andar de casa en casa"ñ

La cercanía temporal entre el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, miniserie creada por Roberto Gómez Fernández, y el lanzamiento de Atrévete a vivir generó especulación sobre una posible respuesta directa. No obstante, Domz aclaró que el documental no fue concebido como una reacción a ese proyecto. “No es una venganza ni una contestación a la bioserie. Este proyecto lo planeamos desde 2020, no es una reacción”.

¡De carne y código! Florinda Meza es recreada con IA en su documental. / Foto: Redes sociales

¿Cómo luce Florinda Meza en su serie documental?

Florinda Meza aparece recreada mediante Inteligencia Artificial en imágenes que forman parte de la promoción de su documental Atrévete a vivir, donde su figura es presentada a través de escenas construidas digitalmente. Las secuencias muestran distintas etapas y contextos de su historia, utilizando recursos visuales que remiten a momentos clave de su trayectoria personal y profesional, sin recurrir a material de archivo tradicional.

En una de las imágenes difundidas, se observa a Florinda Meza caminando por una calle empedrada, flanqueada por edificaciones antiguas. Viste un atuendo sobrio y porta un libro entre los brazos, mientras al fondo se distinguen elementos urbanos que remiten a otra época. La escena está planteada como una recreación visual que busca situar al personaje en un entorno simbólico, construido completamente desde la IA.

Otra de las secuencias la muestra sentada en un espacio interior que simula un set de grabación. En la imagen, aparece leyendo un cuaderno, rodeada de cámaras y luces de estudio visibles al fondo, lo que sugiere una referencia directa al mundo de la televisión y la producción audiovisual. La composición enfatiza el proceso creativo y el vínculo con su trabajo frente y detrás de cámaras.

Florinda Meza se reinventa: la IA muestra una nueva imagen en su documental. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la fecha de estreno de la serie documental de Florinda Meza?

El documental Atrévete a vivir, protagonizado por Florinda Meza, ya tiene fecha de estreno y llegará a la plataforma de streaming True TV Plus el próximo 12 de febrero. El proyecto marca una nueva etapa en la manera en que la actriz comparte su historia, a través de una serie documental que apuesta por un formato episódico y recursos tecnológicos para desarrollar su narrativa.

La producción estará disponible exclusivamente en True TV Plus y podrá verse a través de su sitio web oficial, así como mediante su aplicación para dispositivos móviles.

