“La Chilindrina” lanza dura crítica a la serie Chespirito: Sin querer queriendo... ¿por mentir? “No me gustó”

María Antonieta de las Nieves, “la Chilindrina”, ha generado polémica tras declarar públicamente su descontento con Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”. En una entrevista, la actriz no expresó su desaprobación del proyecto. ¿Qué le molestó a la actriz?

Maria Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” tendrá una aparición en la bioserie de “Chespirito”. / Instagram: @lachilindrina_oficial

¿María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” se retira definitivamente de los escenarios?

En una charla con Matilde Obregón en su canal de YouTube, María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” compartió los motivos que la llevaron a alejarse del personaje que interpretó por décadas. La actriz reconoció que el desgaste físico y emocional acumulado tuvo un impacto importante en su salud, lo cual influyó directamente en su decisión.

Aunque no cierra por completo la puerta a futuras apariciones ocasionales, dejó en claro que ya no piensa retomar el papel de la misma manera que antes.

No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor “la Chilindrina” en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no. María Antonieta de las Nieves

Actualmente, se encuentra disfrutando de una etapa más tranquila, lejos de los escenarios, valorando una paz que hacía mucho no experimentaba. También confesó que la pérdida de su esposo, Gabriel Fernández, marcó un antes y un después en su vida, lo que la llevó a replantearse su continuidad en el medio artístico y a poner fin a su exigente ritmo laboral.

María Antonieta de las Nieves se despide de la Chilindrina / Especial

¿Por qué a María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” no le gustó la serie Chespirito: Sin querer queriendo?

María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” de 75 años, no se guardó nada al hablar sobre la serie producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños. Tajántemente, De las Nieves dijo: “ No me gustó ”.

Según explicó, su mayor molestia radica en el lenguaje utilizado por los actores que interpretan a los personajes de aquella entrañable época del Chavo del 8 y otros programas del universo “Chespirito”.

A mí no me gustó porque durante esa parte de la actuación de todos, decían muchas majaderías. Nosotros nunca las decíamos ni en persona, ni en los programas, imposible. María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina”

En sus palabras, este elemento traiciona la esencia del humor blanco que caracterizó al programa del Chavo del 8, El Chapulín colorado y demás creaciones de Gómez Bolaños, las cuales se convirtieron en referentes familiares por décadas en América Latina.

‘Chespirito’ en su bioserie. / Redes sociales

María Antonieta subrayó que ni ella, ni Chespirito, ni sus compañeros como Edgar Vivar o el director Enrique Segoviano, utilizaban lenguaje altisonante, ni siquiera fuera del set .

La serie Chespirito: Sin querer queriendo, estrenada en este 2025, ha generado opiniones divididas. Mientras parte del público aprecia su enfoque más íntimo y crudo, figuras cercanas al comediante como “la Chilindrina” cuestionan la fidelidad con la que se retrata la realidad del equipo original.

¿Qué actores del Chavo del 8 estuvieron inconformes con la serie Chespirito: Sin querer queriendo?

A pesar del gran éxito de Chespirito: Sin querer queriendo, algunos actores mostraron inconformidad con lo que se enseñó en la serie, ya que para muchos de ellos, se exhibirían mentiras y situaciones que no fueron del todo verdaderas.



La primera en mostrar molestia fue Florinda Meza, actriz que da vida a “doña Florinda” en el programa y que por motivos personales, no prestó su nombre en la bioserie de Chespirito, por lo que en todos los capítulos, ella está representada como “Margarita Ruiz”.

La serie mostró a una Florinda que fue la “tercera en discordia” en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández . Ante esto, su imagen quedó mal parada frente al público, por lo que se ganó las críticas de internautas, fans y seguidores. Ella ha negado lo mostrado en la serie y aunque se rumoró que tomaría medidas legales, nunca se hizo oficial. Florinda Meza / Redes sociales

Carlos Villagrán, actor que da vida a “Kiko” en el Chavo del 8, la bioserie muestra acciones que Villagrán hizo “a espaldas” Roberto, algo que muchos no dejaron pasar por alto.

Carlos Villagrán dio delcaraciones similares a las de Meza, el actor que da vida a “Kiko” mencionó lo siguiente:

Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada. (...) Confío mucho en la gente. Se van a dar cuenta si dicen alguna mentira, pero no voy a reclamar ni decir nada. Carlos Villagrán

