La Chilindrina reaparece tras problemas de salud y manda emotivo mensaje en plenas fiestas patrias 2025

María Antonieta de las Nieves, conocida por dar vida a ‘la Chilindrina’ en la serie el Chavo del 8, volvió a dar señales públicas después de atravesar una crisis de salud que preocupó profundamente a sus seguidores. Según una fuente cercana a la actriz de 75 años contó a TVNotas que fue hospitalizada de emergencia debido a un episodio de deshidratación severa que le provocó una baja de sodio, situación que aumentó las alarmas entre sus fanáticos y la comunidad artística. Ahora, reapareció en un video en Instagram el cual dejó boquiabiertos a todos sus seguidores.

La Chilindrina / Redes sociales

¿Qué pasó con la salud de María Antonieta de las Nieves?

La preocupación por la intérprete se desató hace unas semanas cuando una fuente cercana a TVNotas, dio a conocer que fue ingresada de emergencia en un hospital, mientras cumplía con compromisos de la gira internacional de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo. El diagnóstico fue deshidratación y baja de sodio, una combinación de riesgos que, de no atenderse a tiempo, puede complicar seriamente el estado físico.

Cabe recoedar que la actriz padece fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor y fatiga constante. Este padecimiento ha sido un factor determinante para que modifique su agenda profesional, limitando sus presentaciones en vivo y forzándola a priorizar su bienestar personal. En un mensaje compartido con sus fans, agradeció el apoyo y pidió tranquilidad:

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”. Maria Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’

¿Qué mensaje dio La Chilindrina en el Grito de Independencia?

Ahora, en el video difundido en su cuenta oficial de Instagram, la actriz María Antonieta de las Nieves celebró con alegría las fiestas patrias, mostrando que su espíritu sigue intacto. De pie y con la bandera de México de fondo, la Chilindrina, resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas.

“Que no falten los antojitos, la música y la alegría… porque somos un país lleno de tradiciones hermosas que hay que celebrar con orgullo y mucha, mucha diversión” Maria Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’

Su intervención rápidamente generó una ola de comentarios positivos y mensajes de aliento de seguidores que destacaron la fortaleza de la actriz.

El momento también coincidió con la presencia de parte del elenco de la bioserie de Chespirito: Sin querer queriendo y compartió cámara con Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta en la ficción. Ese reencuentro televisivo despertó nostalgia en la audiencia y reforzó el cariño hacia la figura original de la Chilindrina.

¿Cuál es el estado de salud actual de ‘la Chilindrina’?

Después de que se diera a conocer la noticia de la hospitalización de María Antonieta de las Nieves en Perú , ella ha compartido que se encuentra recuperándose satisfactoriamente en su hogar. La actriz de 75 años sufrió un episodio de deshidratación severa que provocó una baja de sodio, situación que la llevó a recibir atención médica inmediata.

Pese a estos contratiempos, la Chilindrina ha asegurado a sus seguidores que su estado de salud ha mejorado considerablemente. A través de sus redes sociales, detalló que ahora descansa en casa, priorizando su bienestar y retomando gradualmente sus actividades favoritas, como dibujar y compartir momentos con su público.

Su recuperación también se ve acompañada de cuidados relacionados con la fibromialgia padecimiento crónico que le genera dolor y fatiga, por lo que ha ajustado su agenda profesional para mantener un equilibrio entre trabajo y salud.

