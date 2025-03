María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, busca trabajo urgentemente

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘la Chilindrina’, abrió su corazón y habló sobre su ausencia en los escenarios. La querida actriz reveló los motivos que la alejaron del medio y anunció que su regreso a la televisión podría estar más cerca de lo que sus seguidores imaginan. Además, expresó la urgencia que siente por volver a trabajar y adelantó detalles sobre una gira internacional.

Luego de dos décadas lejos de la televisión, María Antonieta de las Nieves regresó a Televisa para participar en el programa Qué buena hora, transmitido por Unicable. Durante su visita a la televisora, compartió su entusiasmo por reencontrarse con colegas y ser parte de un espacio televisivo nuevamente.

“Ay, sensacional, todos son tan amables, la pasé muy bien, lástima que fue tan rápido el programa”, expresó con nostalgia, dejando entrever que disfrutó la experiencia y que le encantaría seguir participando en proyectos similares.

María Antonieta de las Nieves / Instagram

La pandemia, el obstáculo que pausó su carrera a María Antonieta de las Nieves

La actriz explicó que su alejamiento del medio artístico no fue una decisión personal, sino una situación obligada por la crisis sanitaria global.

“Lo que cortó mi carrera fue la pandemia, fue cuando ya no pudimos hacer nada. Después dije: ‘voy a descansar un rato’. Descansé, pero ahorita me urge volver a trabajar”, confesó.

Con esta declaración, dejó en claro que, aunque inicialmente tomó un descanso, ahora siente la necesidad de regresar a la actividad profesional y continuar con su legado en la industria del entretenimiento.

María Antonieta de las Nieves / Instagram

Planes inmediatos: gira en Perú y un posible regreso a la televisión para María Antonieta de las Nieves

Para demostrar que está lista para volver a los escenarios, María Antonieta anunció que ya tiene en puerta una gira internacional.

“Ya tanto me urge que me voy a ir a Perú a hacer una gira nuevamente con el circo y tengo que estar en muy buena forma”, afirmó con entusiasmo.

Además, dejó entrever que su regreso a la televisión podría concretarse pronto, ya que está trabajando en un nuevo proyecto.

“Tengo un proyecto muy bueno, grandioso, y ojalá que se me haga. No puedo hablar de él hasta que no sea un hecho”, explicó sin dar más detalles.

Finalmente, la actriz destacó que el apoyo de sus seguidores ha sido fundamental en su trayectoria y que es algo que valora profundamente: “El amor que recibo de mis fans y de mi público es la respuesta a tantos años de trabajo y esfuerzo”, concluyó con gratitud.

