María Antonieta de las Nieves lanza inquietante mensaje luego de planear su funeral: “No me olviden”

Una de las figuras más emblemáticas de la industria del entretenimiento es María Antonieta de las Nieves, quien, con más de seis décadas de trabajo, ha estado en el gusto y la memoria del público nacional e internacional. Con su personaje de ‘la Chilindrina’ rompió barreras y se volvió un ícono de los niños durante varios años.

Ahora, la vida le pone retos como ‘Mamá Cake’, una serie con la cual deja atrás a ‘la Chilindrina’.

María Antonieta de las Nieves habla de su trayectoria en la televisión / Alejandro Isunza

¿Qué mensaje envió María Antonieta de las Nieves sobre su carrera en la televisión?

“Me gustó mucho mi personaje de ‘Aurelia’. Es una mujer completamente alejada a mí. Eso me gustó porque me ayuda a hacer cosas diferentes”, dijo.

Para la primera actriz, llegar a las nuevas generaciones es importante: “La gente mayor, gracias a Dios, no me ha olvidado. Sin embargo, las nuevas generaciones no conocen tanto a ‘la Chilindrina’. Saben de ella, pero como no pasan los programas, ya no están tan enterados. Esta serie me puso en la atención del público y eso me gusta. Espero que vengan más proyectos”.

Maria Antonieta de las Nieves revela si se retira de la actuación

“La gente piensa que me retiré, pero no. La pandemia me obligó a guardarme, y el circo ya no lo puedo hacer tanto. Estoy abierta a nuevos proyectos”, mencionó.

Sobre el regreso de El chavo del 8, nos compartió: “Es una maravilla que esté en la tele. Es un programa que ha pasado de generación en generación y ha marcado a muchas personas. Qué padre que la gente lo vuelva a tener en las pantallas”.

‘La Chilindrina’ da detalles sobre su estado de salud

Hace unos días, María Antonieta de las Nieves alarmó con la noticia de que tenía todo planeado para su muerte, por lo que le preguntamos si le temía: “Es lo único seguro que tenemos en la vida. Aunque me falta mucho para que llegue. A veces nos cuesta trabajo hablar de esas cosas, pero hay que tener todo preparado”.

Asegura que es una mujer prevenida y que se hace chequeos constantes: “Me acaban de hacer el chequeo médico de cada año. Me dijo la doctora que estoy como quinceañera en el azúcar y con la presión bien. Estoy muy bien. Como de todo. Absolutamente de todo. Me cuido mucho porque no me gustaría ser gordita. Ahorita estoy en mi peso. Todo está bien”, concluyó.

