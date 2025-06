Actriz de ‘El Chavo del 8’ cree que fue despedida por ignorar los coqueteos de ‘Chespirito’: “Me trabé toda”

En medio de la polémica que ha causado ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños, resurge el alarmante testimonio de una actriz que trabajó con el actor en ‘El Chavo del 8’.

Se trata de Rosita Bouchot. En 1975, ella interpretó a Paty, una niña que, junto a su tía ‘Gloria’, se mudaban a la afamada vecindad. No obstante, su personaje duró poco tiempo y, de un día para otro, desapareció.

Jamás se supo la razón de su salida hasta 2024. En aquel entonces, la propia Rosita confesó que fue lo que pasó y el posible motivo por el que fue despedida.

Rosita Bouchot, actriz que interpretó a Paty en ‘El Chavo del 8’ / Redes sociales

¿Por qué ‘Chespirito’ despidió a la actriz que interpretaba a Paty en ‘El Chavo del 8’?

A través de redes sociales, Rosita Bouchot contó que su salida de ‘El Chavo del 8’ fue decisión de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Si bien nunca le confesó el motivo real de su salida, ella cree que fue por haberlo rechazado.

Y es que, según Rosita, el comediante, quien en ese entonces seguía casado con Graciela Fernández, llegó a alabar su belleza.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado. Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer”, indicó.

Mencionó que Roberto fue bastante directo, algo que la sorprendió y no supo qué hacer o decir, ya que nunca pensó que el productor intentaría coquetear con ella.

Rosita Bouchot “Yo en ese momento no supe qué decir, me quedé callada, así como venida del pueblo, sin saber qué contesta, no pasó nada. Él me lo dijo de una manera muy honesta”

La actriz señaló que, desde ese día, ni ella o la famosa que interpretaba a ‘Gloria’ volvieron a trabajar en ‘El Chavo del 8’: “Me trabé toda y ya no volví a trabajar con él, pero igual tampoco a mi tía ‘Gloria’. Probablemente en su mente ya estaba que hasta ahí acababa el personaje, pero a lo menor hubiera sido mi oportunidad para hacerme amiga de Roberto, de platicar con él”, resaltó.

¿’Chespirito’ acosó a la actriz que interpretó a Paty en ‘El Chavo del 8’?

Pese a todo, Rosita Bouchot resaltó que ‘Chespirito’ siempre la trató con respeto, principalmente porque fue su hermano Horacio quien la invitó a participar en ‘El Chavo del 8’.

“No me tocó el dedo ni la piel, ni me abrazó o quiso besarme, ni me dijo: ‘si quieres seguir en mi programa anda conmigo’. Creo que sí le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso”, expresó.

Y concluyó diciendo que le hubiera gustado ser amiga de ‘Chespirito’, pues, a pesar de todo, disfrutó su tiempo grabando en el programa.

¿Quién es Rosita Bouchot, actriz que interpretó a Paty en ‘El Chavo del 8’?

Rosita Bouchot es una actriz

Fue la segunda actriz en interpretar a ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’. Solo duró dos episodios.

También participó en otras producciones de ‘Chespirito’ como ‘El Chapulín Colorado’.

Trabajó en series y películas como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Como dice el dicho’, ‘Skimo’, ‘Las zorras’ y ‘Burdel’, entre otras.

Es muy activa en redes sociales, en las que comparte contenido sobre su carrera artística.

Tiene una hija.

