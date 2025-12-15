¿'La Chilindrina’ le habría robado el personaje a Florinda Meza en El chavo del 8? Esto revelan

En medio de las polémica que siguen rodeando la historia de El Chavo del 8, Florinda Meza volvió a poner un alto a las versiones románticas del pasado. La actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños habló sobre María Antonieta de las Nieves, a quién acusó de robarse el personaje de ‘la Chilindrina’, ¿será que le quitó el papel?

No te pierdas: Florinda Meza rompe el silencio con Gustavo Adolfo Infante y estalla contra los hijos de Chespirito

Florinda Meza habló sobre una de las polémicas que rodean a El chavo del 8: los personajes. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre ‘la Chilindrina’ y ‘Chespirito’?

El conflicto entre María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños tuvo su origen en una pleito legal que marcó un antes y un después en la historia de El Chavo del 8. La tensión comenzó cuando ‘Chespirito’ decidió que la actriz ya no continuara interpretando a ‘la Chilindrina’, uno de los personajes más emblemáticos del programa y pieza clave de su éxito durante años.

De acuerdo con lo que la propia María Antonieta de las Nieves ha relatado en distintas ocasiones, al revisar la situación legal del personaje descubrió que los derechos no habían sido renovados por un largo periodo. Ante ese vacío, la actriz optó por registrar a ‘la Chilindrina’ a su nombre, una decisión que detonó una serie de demandas legales tanto con Roberto Gómez Bolaños como con Televisa.

“Yo le dije: ‘Vamos paso por paso’; ya sé que los personajes y la idea fue tuya, pero cada quién le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer al ‘Chavo’, pero yo sí quiero seguir siendo ‘la Chilindrina’; entiende que yo tengo 40 años y tú tienes 60. Yo le di vida, le puse el vestido, las pecas, los lentes, todo (al personaje)”, dijo la actriz en una entrevista con Yordi Rosado.

El proceso judicial se prolongó durante años y estuvo acompañado de declaraciones públicas, versiones encontradas y un evidente distanciamiento entre quienes alguna vez compartieron una relación cercana y de trabajo. Finalmente, María Antonieta de las Nieves ganó el juicio, obteniendo el derecho legal de seguir interpretando al personaje de manera independiente. Sin embargo, la resolución favorable no significó una reconciliación. Por el contrario, el fallo habría sellado la ruptura definitiva de la amistad entre la actriz y ‘Chespirito’.

No te pierdas: ¿Florinda Meza se arrepiente por llamar “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ dijo que tuvo un reencuentro con ‘Chespirito’. / Foto: IG/@lachilindrina_oficial

¿María Antonieta de las Nieves se robó a ‘la Chilindrina’?

Florinda Meza retomó uno de los capítulos más controversiales en la historia de El chavo del 8 durante una entrevista con el programa chileno Only Fama, de Mega, donde habló sobre la disputa legal en torno al personaje de ‘la Chilindrina'. En sus declaraciones, la actriz destacó que “el programa empezó en 1970, terminó en 1995”, al tiempo que señaló que la serie continuó incluso tras la salida de Carlos Villagrán, quién dio vida a ‘Kiko’, en 1979. También dejó claro que, pese al conflicto, siempre reconoció el trabajo de María Antonieta de las Nieves: “Es una muy buena actriz que siempre he respetado”.

No obstante, Meza fue contundente al explicar por qué, desde su punto de vista, la ruptura fue inevitable por los conflictos detrás de ‘la Chilindrina’, . “Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal”, dijo, antes de señalar directamente el origen del problema: “La verdad es que ella robó un personaje” y no porque ella fuera a interpretar a la icónica niña del suéter rojo con pecas y lentes, sino por el registro que realizó para quedarse con uno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños. Según explicó, esta conclusión no fue una percepción personal, sino el resultado de un proceso legal: “Fue lo que nos informó la abogada que hizo toda la investigación”, puntualizó al referirse al análisis jurídico que se realizó en su momento por el personaje de ‘la Chilindrina’.

Durante la entrevista, el conductor expuso que, presuntamente, “se le dio una coima a un funcionario del derecho de autor para que le avisara el día en que vencía la licencia de Roberto y ella poder registrarlo inmediatamente después”. Ante esa versión, Florinda Meza respondió que, de acuerdo con la información que recibieron, el procedimiento ya estaba planeado: “Estaba articulado de ella”, dijo, al explicar cómo se desarrollaron los hechos.

La actriz relató que fue la propia abogada quien intentó renovar los registros correspondientes, sin éxito: “Cuando le entregan la investigación se entera de todo eso y me dice, y nos dijo: ‘No puedo ir a registrar, ya está registrado’”. La sorpresa fue absoluta. “No podíamos creerlo”, relató Florinda Meza.

No te pierdas: Carlos Villagrán ‘Kiko’ revela por qué se salió del Chavo del 8, ¿renunció o lo despidió ‘Chespirito?

Florinda Meza habló sobre el encuentro entre ‘Chespirito’ y María Antonieta de las Nieves. / Foto: Redes sociales

¿María Antonieta de las Nieves y ‘Chespirito’ se reconciliaron?

María Antonieta de las Nieves abrió una de las páginas más íntimas de su historia personal al confesar que nunca logró reconciliarse con Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, pese a haberlo intentado en varias ocasiones. Con un tono cargado de nostalgia, la actriz lamentó que el tiempo no alcanzara para cerrar ese capítulo y expresó el afecto que, asegura, siempre le tuvo al creador de El Chavo del 8: “Lo intenté muchas veces y nunca se pudo. Pero él me está viendo y sabe que yo lo quise mucho”, dijo al recordar una relación marcada por el éxito, pero también por profundas fracturas.

La intérprete de ‘la Chilindrina’ recordó lo que, para ella, fue su último encuentro con Gómez Bolaños, ocurrido en Miami. Según su relato, ese momento significó un cambio emocional importante, aunque pasó desapercibido para los demás. “Me dio un abrazo y un beso que dije: ‘Ay, qué bonito’”, recordó, antes de subrayar la carga simbólica de ese gesto: “Aunque el público y la prensa no se hubieran dado cuenta, para mí, todo cambió en ese momento”. Para María Antonieta de las Nieves, ese encuentro representó una forma silenciosa de reconciliación personal.

Sobre si Florinda Meza tuvo alguna participación o influencia en ese reencuentro, la actriz prefirió no profundizar. “No tengo ni idea”, respondió, dejando el tema en el terreno de la incertidumbre. También reconoció que, con el paso de los años, ha logrado mirar los conflictos del pasado con otra perspectiva, aunque admitió que esa distancia no fue suficiente para sanar por completo las heridas que dejó la ruptura.

Sin embargo, esta versión fue rechazada de manera tajante por Florinda Meza. La viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró que, tras el conflicto, el comediante se sintió profundamente herido. “Roberto, la verdad es que Roberto siempre, desde que eso sucedió, se sintió traicionado”, afirmó, negando los recuerdos compartidos por María Antonieta. Según Meza, “todo eso que cuenta María Antonieta, aún lo de Miami, no es verdad que Roberto haya dicho todo eso ni hecho todo eso”, y concluyó de forma contundente: “Roberto no la volvió a saludar nunca más”.

No te pierdas: Florinda Meza encuentra cartas póstumas de ‘Chespirito’, ¡presentía su muerte!