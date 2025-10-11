María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, confirma que ¡hospitalizada se le iba la onda! Revela motivo

A semanas que dimos a conocer en TVNotas que María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia por daño neurológico, en una reciente entrevista la actriz de 78 años confirmó que ¡se le iba la onda! Además, la actriz confesó qué el inquietante motivo de su crisis de salud. ¡Te contamos todo! ¡TVNotas, solo la verdad!

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’?

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como la Chilindrina, generó gran preocupación luego de en TVNotas dimos a conocer que fue hospitalizada de emergencia debido a un deterioro neurológico. Una fuente cercana aseguró a TVNotas que a la comediante “se le iba la onda, se ponía agresiva y tenía problemas para hablar con normalidad”, lo que provocó alarma entre sus seguidores.

Ahora, la propia actriz confirmó lo sucedido. En entrevista con la periodista Matilde Obregón, reveló que todo se debía a una sobremedicación severa derivada de una mala coordinación entre los distintos médicos que la atendían.

“Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día. Yo no sé de qué, ni para qué” María Antonieta de las Nieves

De acuerdo con su testimonio, el problema comenzó cuando comenzó a consultar a varios especialistas que, sin comunicación entre ellos, le recetaron medicamentos distintos. Esa mezcla de fármacos provocó que su cuerpo colapsara durante una gira en Perú, donde viajó para presentarse con su icónico personaje. Allí comenzó a mostrar síntomas de desorientación, dificultad para articular palabras, pérdida de equilibrio y falta de energía.

Su hija Verónica Fernández relató que desde la primera entrevista en el país sudamericano notaron que algo no estaba bien.

“No era ella, se veía mal. La asistente decía que le faltaba hidratación, que ya la había visto un neurólogo, pero confiamos en que mejoraría” Verónica Fernández

Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. Cuando su hijo Gabriel llegó a Perú para asistirla, notó que su madre ya no reaccionaba con normalidad. “Tuvimos que cancelar las funciones, regresarla a México y llevarla directamente al hospital”, explicó.

El cuadro clínico que los médicos encontraron fue alarmante: además de infecciones en pulmones y vías urinarias, la actriz tenía niveles muy bajos de sodio y una intoxicación farmacológica que le provocó pérdida parcial de la memoria y episodios de confusión mental.

Los especialistas determinaron que la combinación de medicamentos, entre ellos ansiolíticos, analgésicos y fármacos para controlar la fibromialgia, afectó su sistema nervioso. Según información médica, el bajo sodio en sangre (hiponatremia) puede causar síntomas neurológicos como desorientación, alucinaciones, debilidad muscular, dificultad para hablar, pérdida de memoria y hasta convulsiones, todos presentes en el caso de María Antonieta.

Durante los días más críticos, la actriz no recordaba nada de lo ocurrido.

“Me puse tan grave que no recuerdo nada, gracias a Dios. Cuando recobré la conciencia y me vi en el espejo, no me reconocía. Dije: ‘Esa anciana soy yo, eso es un cadáver’” María Antonieta de las Nieves

¿Cuál es el estado actual de salud de María Antonieta de las Nieves?

Tras el episodio crítico que enfrentó durante su gira en Perú, María Antonieta de las Nieves ha ofrecido algunos detalles sobre su recuperación y situación actual, aunque hay datos que siguen sin confirmarse del todo.

En la entrevista con Matilde Obregón, la comediante reveló que durante el período en que su salud estuvo en peligro no recuerda lo ocurrido. Además, comparó su aspecto físico durante la etapa de medicación con el que presenta hoy, destacando la notable diferencia.

“Yo me puse tan grave que no me acuerdo, gracias a Dios... Yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Soy otra... Bajé cinco kilos en quién sabe cuántos meses, y con mi tamañito se me notaba muchísimo; aquí, en el cuello, se me notaba espantoso, las cuerdas de aquí horribles, la cara toda caída, arrugas, arrugas y arrugas... y que las tengo porque tengo edad, pero estaba yo espantosa. Entonces, yo me veo y digo: '¡Ay, bendito sea Dios, soy otra!’” María Antonieta de las Nieves

En declaraciones públicas y en sus redes sociales anteriores, la actriz ha dicho que actualmente se encuentra en casa descansando, con estabilidad, aunque continúa en proceso de recuperación. En Instagram, compartió un video donde aparece con buen semblante y consciente, diciendo: “La estoy pasando muy bien… todo está bien, gracias a Dios”.

Aunque fue captada recientemente usando silla de ruedas en el aeropuerto, algunos medios indican que esto podría deberse al traslado o asistencia ofrecida por aerolíneas a personas con movilidad reducida, no necesariamente a un deterioro permanente.

¿Quién es María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’?

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de la Chilindrina, es una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano y un ícono de la televisión latinoamericana. Su nombre está ligado al programa “el Chavo del 8”, donde interpretó al entrañable personaje de la niña traviesa de los lentes y las pecas, rol que marcó generaciones enteras desde su estreno en los años setenta.

Nacida el 22 de diciembre de 1950 en Ciudad de México, María Antonieta comenzó su carrera artística siendo una niña, participando en radionovelas, doblaje y televisión. Antes de convertirse en la Chilindrina, ya había destacado en el doblaje de personajes animados como Lucy en Snoopy, y en películas como Pulgarcito (1957). Sin embargo, su salto a la fama ocurrió gracias a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien le dio el papel que la acompañaría por más de cinco décadas.

Su trayectoria es amplia y diversa: formó parte de el Chapulín Colorado, Los genios de la mesa cuadrada, y más tarde protagonizó su propia cinta, la Chilindrina en apuros (1994). También participó en XHDRBZ, Amar de nuevo y otras producciones televisivas. En cine, trabajó en El Chanfle y Don ratón y don ratero, además de prestar su voz en películas animadas como Wreck-It Ralph (2012).

