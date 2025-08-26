La Chilindrina hospitalizada por daño neurológico, sus hijos la dejan sola: “Se le va la onda y se pone agresiva”

‘La Chilindrina’, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves desde 1973, le ha sacado carcajadas a niños y adultos durante décadas. Sin embargo, en los últimos meses, esas risas se han convertido en preocupación, pues en su última aparición pública, la actriz lució enferma.

Maria Antonieta de las Nieves “la Chilindrina”, estuvo hospitalizada / Instagram: @lachilindrina_oficial

¿Por qué fue hospitalizada María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Una persona cercana a la también comediante, María Antonieta de las Nieves, narra que esta fue hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”. Fuente TVNotas

El diagnóstico fue otro... “Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”.

A sus 78 años, la actriz desea continuar activa y vigente en los escenarios. “Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”.

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’? / Ventaneando

¿Por qué María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, ya no puede hablar con normalidad?

La intérprete de ‘la Chilindrina’ mostró signos de alerta desde antes: “Ya veía venir esta situación. Desde hace tiempo la noto extraña. Sobre todo cuando habla”.

Una reciente entrevista, dejó en evidencia el deterioro de su organismo. “Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece”.

También presenta síntomas emocionales. “Y no solo eso. María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”.

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, hace unas semanas viajó a Perú para una entrevista. En redes se viralizó que durante la charla tuvo dificultades para articular palabras, así como para pasar saliva. / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Los hijos de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina, la dejaron sola en el hospital?

Sobre los rumores que indican que la actriz María Antonieta de las Nieves estuvo sola en el hospital, comentó: “Me extraña lo que dice de sus hijos, pero no me gustaría opinar sobre ese tema. Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Sus médicos y familia tienen que estar al tanto de ella. “Ya la dieron de alta. Sin embargo, para serles honesta, María Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche. Lo que sí, es que había una enfermera para supervisarla. Supe que se despertaba y empezaba a decir cosas que no tenían coherencia. La cuidaron para que no se arrancara el suero o se hiciera algún tipo de daño”.

“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”, concluyó.

Los fans de ‘la Chilindrina’ notaron su dificultad al hablar. / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, sobre el estado de salud de la ‘la Chilindrina’?

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien”, dijo la hija de María Antonieta de las Nieves.

Sobre si seguía en el hospital, compartió: “Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.

La hija de María Antonieta de las Nieves habló sobre el estado de salud de ‘la Chilindrina’. / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Qué otra enfermedad tiene María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

En diversas entrevistas, la actriz ha compartido que sufre fibromialgia (síndrome crónico del sistema nervioso que causa dolor muscular y de tejidos blandos, fatiga, rigidez muscular, problemas para dormir y comer, y dificultad para concentrarse y recordar), pero que está controlada.

¿Qué significa que se baje el sodio?

La hiponatremia es una afección en la que los niveles de sodio en la sangre están por debajo de lo normal, lo cual puede causar síntomas neurológicos como confusión, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, debilidad muscular o espasmos, convulsiones, entre otros.

en la sangre están por debajo de lo normal, lo cual puede causar síntomas neurológicos como confusión, Se relaciona con exceso de líquido en el cuerpo o padecimientos crónicos como insuficiencia cardiaca o renal. Medicamentos como diuréticos y antidepresivos podrían ocasionarlo. *Datos de Mayo clinic .

¿Qué es el deterioro neourológico, padecimiento que llevó a ‘la Chilindrina’ al hospital?

Se trata de la pérdida progresiva de algunas de las funciones del sistema nervioso.

﻿﻿Algunos síntomas son: Reflejos anormales, incapacidad para hablar, disminución de la sensibilidad, y pérdida del equilibrio o la coordinación. También pueden presentarse alteraciones en la función mental, pérdida de la memoria o problemas con los procesamientos del pensamiento.

Suelen haber problemas al caminar y debilidad en la cara, brazos y piernas.

También ocurren cambios constantes en el estado de ánimo.

﻿﻿Una de las principales causas puede ser un accidente cerebrovascular.

• Generalmente, este deterioro no tiene cura, pero sí existen tratamientos para alivia los dolores u otros síntomas, y mejorar la movilidad y la calidad de vida del paciente. *Con información de Medline Plus.

María Antonieta de las Nieves tiene un deterioro neurológico / Redes sociales

¿Quién es María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, y cuál es su trayetoria?

Es actriz de televisión, doblaje y cine. Ha actuado en películas como:

Pulgarcito (1957),

El Chanfle (1978),

Don ratón y don ratero (1983) y

La Chilindrina en apuros (1994), entre otras.

En televisión la hemos visto en:

Senda prohibida ,

Chespirito y la mesa cuadrada ,

El chapulín colorado ,

El Chavo del 8 (donde conquistó con el personaje de ‘la Chilindrina’) XHDRBZ y

Amar de nuevo , por mencionar algunos.

En doblaje hizo:

The wizard of Oz ,

La odisea de los muñecos ,

Los locos Addams y Wreck it

Ralph (2012).

