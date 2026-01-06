César Bono sufrió aparatosa caída y se rompe las costillas, ¿Cuál es sus estado de salud?

César Bono sorprende a todos al revelar que está presentando la función de Defendiendo al cavernícola a pocas semanas de haber sufrido un accidente doméstico que le dejo la fractura de dos costillas de lado izquierdo.

El famoso actor de ‘Vecinos’ reveló a la prensa, durante el evento de la partida de rosca de Defendiendo al cavernícola en el Teatro Libanés, aseguró que está muy contento pero tiene todavía mucho dolor.

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿Qué accidente tuvo César Bono que se rompió las costillas?

Días antes del 24 de diciembre, César Bono, actor de Vecinos, sufrió un accidente doméstico que derivó en la fractura de dos costillas del lado izquierdo. A pesar de la lesión, explicó que ha podido sobrellevar la recuperación con el uso de una faja y el acompañamiento constante de su paramédico, quien incluso lo asistió durante su encuentro con los medios y en la función teatral de Defendiendo a un Cavernícola.

Durante una entrevista con la prensa, el intérprete de Frankie Rivers en la serie Vecinos relató lo ocurrido con el característico sentido del humor que lo distingue. “El baño está hecho de granito y ching* a su madre (se cae) su compañero (yo). Se lo dije solito: ‘Ah, qué putaz* me di’”, expresó entre risas.

¿Cómo está César Bono tras romperse las costillas por una caída?

César Bono confesó que continúa presentando diversas molestias y que incluso al levantar el brazo siente dolor en la costilla lesionada. Asimismo, aseguró que no es la primera vez que sufre una fractura de este tipo, pues recordó que la primera ocurrió hace muchos años, cuando se encontraba dando una función en el Teatro Manolo Fábregas y cayó del escenario.

“Estoy muy contento pero con mucho dolor, le estaba platicando que me rompí la sexta y la séptima costilla y duele mucho porque me la rompí al mismo tiempo no hay nada que hacer porque te pueden ni enyesar”, dijo César Bono, quien a pesar de las molestias trata de llevarlo con humor y seguir divirtiendo al público en el escenario.

¿Qué enfermedades padece César Bono?

La salud de César Bono ha sido motivo de preocupación en los últimos años debido a una serie de padecimientos que han afectado de manera significativa su calidad de vida.

El problema más grave ocurrió en 2018, cuando el actor sufrió ocho infartos cerebrales y uno al miocardio, lo que le provocó un severo daño neurológico irreversible. Como consecuencia, perdió por completo la movilidad de su mano izquierda, la cual permanece espástica, además de presentar dificultades para caminar.

A raíz de estos eventos, Bono enfrenta dolor crónico constante, especialmente durante las noches, lo que complica su descanso. Aunque ha recurrido a terapias físicas, estas no han logrado revertir el daño neurológico, por lo que ha sido visto utilizando silla de ruedas.

A estos padecimientos se suman otros problemas médicos. En 2022 fue hospitalizado por una úlcera estomacal que derivó en una hemorragia, además de haber sido diagnosticado con una infección intestinal causada por la bacteria Clostridium difficile. En 2021 también contrajo COVID-19, del cual logró recuperarse.

Más recientemente, a finales de 2025, sufrió un accidente doméstico que le ocasionó la fractura de dos costillas del lado izquierdo, agravando las molestias físicas que ya padecía. Actualmente, el actor continúa enfrentando las secuelas de estos problemas de salud con fortaleza y disciplina.

