Futbolista se convulsiona en pleno partido de fútbol tras desvanecerse, compañeros piden oraciones; VIDEO

Hace más de un mes se reportaba la muerte de Álex Felipe, futbolista brasileño de apenas 32 años de edad, que había sido campeón de la UEFA Futsal Champions League en su torneo 2018-2019. Ahora, el mundo del fútbol dejó una escena angustiante el pasado fin de semana, luego de que un futbolista se desvaneciera apenas iniciado un partido y de manera casi inmediata comenzar a convulsionar. La imagen, que ya se hizo viral, mantiene una estela de incertidumbre entra fans, seguidores y aficionados al balompié. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

¿Qué jugador convulsionó durante un partido de fútbol el pasado fin de semana?

La sexta jornada del Campeonato Carioca, en Brasil, quedó marcada por una escena que paralizó al estadio Maracaná y puso en vilo al fútbol brasileño. Alexandre Souza, mediocampista del Sampaio Corrêa, sufrió una convulsión en pleno campo de juego durante el duelo ante Flamengo, lo que obligó a detener el encuentro apenas a los ocho minutos del primer tiempo.

El dramático momento generó una reacción inmediata tanto de jugadores como del cuerpo médico y de los miles de aficionados presentes.

Los relatores describieron la urgencia del momento con evidente nerviosismo: “ La atención tiene que ser rapidísima. Prioridad total. La ambulancia tiene que pasar volando. Se nota la preocupación de la hinchada, todos angustiados ”, narraron durante la transmisión.

Jugadores de Flamengo y Sampaio Corrêa rodearon a Souza de inmediato, solicitando asistencia médica con desesperación. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, algunos futbolistas comenzaron a abanicarlo, otros se tomaron de las manos y realizaron una oración colectiva en medio del campo.

¿Cuál es el estado de salud de Alexandre Souza futbolista que convulsionó durante un partido?

La oficina de prensa del Sampaio Corrêa informó posteriormente que Alexandre Souza se encontraba consciente al salir del estadio, aunque sufrió una nueva convulsión ya en el hospital. Souza fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al hospital Quinta D’Or, ubicado en la zona norte de Río de Janeiro.

Horas después del incidente, el club emitió un comunicado para llevar tranquilidad. A las 00:30 del domingo, Sampaio Corrêa informó que, tras los primeros estudios realizados en el hospital, se descartaron lesiones cardíacas o neurológicas. No obstante, el mediocampista permanecerá internado al menos 24 horas en observación mientras se esperan los resultados de una resonancia magnética y análisis de sangre.

El propio Alexandre Souza utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador. En una historia de Instagram, compartió el comunicado del club y escribió:

Buenas noches, paso a informar que el susto mayor ya pasó y a agradecer por los mensajes y oraciones. Alexandre Souza, vía redes sociales

¿Quién es Alexandre Souza, futbolista que convulsionó?

Alexandre Souza comenzó a destacar desde muy joven, y gracias a sus características se desempeñó en mayor parte como mediocampista. Su estilo en la cancha siempre ha estado asociado al sacrificio, la entrega y el compromiso.

Dichas cualidades lo hicieron destacar en distintos equipos del circuito local hasta llegar al Sampaio Corrêa, club con el que disputó el Campeonato Carioca.

En enero de 2024, el mediocampista sufrió un grave accidente de motocicleta que estuvo a punto de provocarle una tetraplejia. Tras un largo proceso de recuperación y rehabilitación, logró regresar a la actividad profesional un año después, en lo que muchos dentro del club calificaron como un “milagro”.

