Muere querido futbolista en pleno partido de fútbo; solo tenía 27 años: ¡Así fue el desgarrador momento!

A inicios de este 2026 se confirmó la muerte de Alex Felipe, un famoso futbolista que se desvaneció tras disputar un partido de fútbol. La noticia fue dada por la propia UEFA. De nueva cuenta, el mundo del fútbol se vistió de luto tras confirmarse la muerte de un querido futbolista de 27 años de edad, quien tuvo un grave problema de salud en pleno partido de fútbol. El trágico suceso ocurrió en el Estadio Municipal de Olhão, el cual, se encontraba lleno de aficionados que acudieron a presenciar un duelo clave del torneo regional, y todo, según testimonios, pasó en cuestión de minutos, en los que se pasó del entusiasmo, al silencio absoluto. ¿Quién era y de qué murió?

¿Qué famoso futbolista murió en pleno partido de fútbol?

Según informó el diario portugués A Bola, Nassur Bacem, futbolista que militaba en el Moncarapachense de Portugal, se desplomó repentinamente sobre el césped a los 27 minutos de juego, sin haber mediado contacto previo con ningún rival.

De inmediato, el árbitro detuvo el encuentro y permitió el ingreso de los servicios médicos, mientras los futbolistas de ambos equipos observaban la escena con visible preocupación.

La estela de preocupación cubrió a todo el estadio, pues muchos estaban a la espera de algún gesto o señal de que la situación se encontraba controlada, pero nunca sucedió.

Los médicos y fisioterapeutas del Moncarapachense actuaron con rapidez, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizando el desfibrilador automático disponible en el estadio. Pese a los esfuerzos iniciales, el jugador no respondió a las maniobras.

¿De qué murió el futbolista Nassur Bacem, futbolista que se desvaneció en pleno partido?

Según los reportes obtenidos por el mismo diario, Nassur Bacem quedó inconsciente tras sufrir una parada cardiorrespiratoria . Los equipos del INEM (Instituto Nacional de Emergencias Médicas) llegaron aproximadamente 18 minutos después para continuar con la asistencia médica avanzada.

Bacem fue trasladado de urgencia al hospital de Faro, donde finalmente se confirmó su fallecimiento poco después. El partido quedó suspendido de forma definitiva, mientras el estadio se sumía en un ambiente de consternación total.

La noticia del fallecimiento de Nassur Bacem provocó una oleada de mensajes de condolencias en el fútbol portugués. El Moncarapachense expresó su profundo pesar a través de sus canales oficiales:

A pesar de todos los esfuerzos, no fue posible revertir la situación. Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y todos aquellos que lo han privado, dentro y fuera del campo. Fue un atleta, un colega, y una persona que siempre estará en nuestra familia. Comunicado del Moncarapachense

¿Cuál fue la trayectoria de Nassur Bacem en el fútbol?

Nassur Bacem había desarrollado toda su carrera deportiva en Portugal, construyendo un camino marcado por el esfuerzo y la constancia en el fútbol semiprofesional. A lo largo de los años defendió las camisetas de clubes como:



Matosinhos,

Vista Alegre,

Marítimo,

Oliveira do Hospital y

Camacha, antes de recalar en el Moncarapachense, equipo con el que competía en la tercera división portuguesa.

Dentro del terreno de juego, Bacem se desempeñaba como lateral izquierdo, posición en la que se había consolidado como titular habitual del conjunto.

