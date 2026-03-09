¿De qué murió Fran Alexie? Confirman muerte del actor de 33 años que estuvo hospitalizado

Tras la muerte del actor y guionista británico Stephen Hibber, se da a conocer otra triste pérdida que golpea a la comunidad teatral mexicana: la muerte del actor, director y dramaturgo Fran Alexie, de 33 años, una noticia que ha causado consternación entre colegas y seguidores del teatro independiente.

El artista había compartido semanas antes un mensaje en redes sociales en el que revelaba que atravesaba un complicado problema de salud y solicitaba apoyo económico para continuar con su tratamiento médico. Su partida ha provocado una ola de despedidas.

El actor Fran Alexie pierde la vida tras darse a conocer que estaba hospitalizado. / Redes sociales

¿De qué murió Fran Alexie y por que estaba hospitalizado ?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa exacta de la muerte de Fran Alexie. Sin embargo, días antes de su fallecimiento el propio actor había revelado que atravesaba una situación médica delicada que incluso requirió una cirugía.

La noticia de su muerte fue confirmada por el Foro Shakespeare, uno de los espacios teatrales más importantes del circuito independiente en México, que publicó un emotivo mensaje para despedirlo.

“Con profundo pesar lamentamos la partida de Fran Alexie (1993 - 2026). Actor, director y dramaturgo; amigo, compañero y apasionado de las artes escénicas. Su partida deja un vacío en la comunidad y en todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, expresó el recinto en redes sociales.

A la despedida también se sumó la compañía Mitos Escénicos, con la que el actor colaboró recientemente. La agrupación recordó a Fran como un artista comprometido con su oficio y profundamente apasionado por el teatro.

“Hoy despedimos a un creador cuya presencia y pasión por la escena permanecerán en la memoria de quienes tuvimos la fortuna de coincidir con él”, señalaron.

Fran Alexie compartió triste mensaje en redes sobre su salud

Semanas antes de su muerte, el 18 de febrero, Fran Alexie publicó un mensaje en Facebook que hoy ha cobrado un significado aún más conmovedor.

En el texto, el actor hablaba de un momento difícil en su vida y revelaba que había sido sometido a una cirugía en la Torre Médica de Tampico, lo que lo obligaba a continuar hospitalizado y a enfrentar gastos médicos importantes.

“Estoy pasando por lugares oscuros en mi vida que me han alejado de eso… Quiero que sigamos habitando este mundo juntos”, escribió.

En el mismo mensaje pidió apoyo económico para poder continuar con su tratamiento médico, pues explicó que los gastos hospitalarios representaban un gran peso para su familia. Aunque mencionó que la operación había sido “importantísima”, nunca detalló públicamente cuál era el padecimiento que enfrentaba

“Ayer tuve una operación en la Torre Médica de Tampico, que era importantísima y hoy vivo con las secuelas, dolores, tristezas. Necesito seguir atendiéndome en el hospital en el que estoy. Por favor, quien pueda, haga un donativo, mi familia cada vez puede con ese agobio. Sabemos que entre varios se nota la diferencia”, escribió el pasado 18 de febrero.

¿Quién fue Fran Alexie?

Fran Alexie, cuyo nombre real era Francisco Alexis Hernández Cruz, fue un actor, director y dramaturgo mexicano que se abrió camino en el teatro independiente con proyectos que destacaban por su sensibilidad artística.

A lo largo de su carrera participó en diversas puestas en escena como “Don Juan Tenorio”, “Busco a mi príncipe azul pero soy daltónica” y “La historia del zoológico”, del dramaturgo Edward Albee.

También incursionó en proyectos audiovisuales, como la serie “Mal amarre”, difundida en YouTube.

Además de su trabajo como actor, fue cofundador de la compañía teatral Halcones Coyote, con la que impulsó propuestas escénicas dentro del circuito cultural.

