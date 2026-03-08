Actor vive terribles momentos: ¡Le amputaron las dos piernas! La tragedia que marcó su vida

Un actor vivió un momento complejo, luego de que fue sometido a diferentes cirugías en las que le amputaron ambas piernas, ¿qué le pasó y de quién se trata? Te contamos los detalles.

El nombre de David Silva volvió a mencionarse entre los seguidores del cine clásico mexicano luego de que se recordó uno de los episodios más difíciles que enfrentó en su vida: la amputación de ambas piernas. El actor, identificado con varios títulos representativos de la llamada Época de Oro, vivió este acontecimiento en una etapa posterior de su trayectoria.

Reconocido por su participación en diversas producciones cinematográficas, David Silva formó parte de una generación de intérpretes que dejaron huella en la pantalla grande. A lo largo de los años, su nombre se mantuvo ligado al cine mexicano, por lo que su historia personal también ha sido tema de conversación entre quienes siguen la historia de esa etapa del entretenimiento nacional.

¿Por qué le amputaron las piernas al actor David Silva?

La vida de David Silva dio un giro en 1971, cuando sufrió un accidente automovilístico que le provocó una lesión grave en la pierna izquierda. Durante el tratamiento médico al que fue sometido después del incidente, los especialistas detectaron que el actor padecía Diabetes mellitus con complicaciones circulatorias periféricas, lo que agravó la situación.

Con el paso del tiempo, el estado de su pierna izquierda se complicó y finalmente fue necesario realizar la amputación. A partir de entonces, el actor utilizó una silla de ruedas. Aun así, continuó vinculado al cine y participó en la película Los albañiles, dirigida por Jorge Fons, considerada su último trabajo en la pantalla grande.

Años más tarde, en septiembre de 1976, se le practicó otra cirugía para amputarle la pierna derecha. Las complicaciones relacionadas con la diabetes agravaron su situación y el actor falleció el 21 de septiembre de 1976, cerrando así la historia de uno de los intérpretes que formaron parte del cine mexicano de su época.

¿Quién era el actor David Silva?

David Silva fue un actor nacido el 9 de octubre de 1917 en la Ciudad de México. Hijo del mexicano David Silva Ramírez y de la estadounidense Aída Guglielmeti Travesí, pasó parte de su infancia en Estados Unidos debido al trabajo de su padre junto al tenor Enrico Caruso. Tras el retiro de su padre, la familia regresó a México, donde Silva continuó sus estudios en el Colegio Franco-Inglés y posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Antes de consolidarse en la pantalla, tuvo acercamiento con los medios al trabajar como locutor en estaciones como XEW, XEQ y XEB. Su incursión en el cine comenzó como extra en la película Bajo el cielo de México de 1937, experiencia que lo llevó a dejar la carrera de Derecho para dedicarse de lleno a la actuación. Con el tiempo obtuvo su primer papel protagónico en La isla de la pasión, dirigida por Emilio Fernández.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones del cine mexicano, entre ellas;



Campeón sin corona

Una familia de tantas

Huracán Ramírez

Los Fernández de Peralvillo

El topo

El castillo de la pureza.

También trabajó bajo la dirección de cineastas como Alejandro Galindo y realizó proyectos en Estados Unidos, incluyendo la película The First Texan. Su trayectoria lo mantuvo activo en la industria cinematográfica durante varias décadas.

