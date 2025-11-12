Muere promesa del futbol femenil tras ser atropellada por un camión, ¡luchó semanas en terapia intensiva!

Una tragedia sacude el futbol femenil de Estados Unidos, Lauren Turner, destacada jugadora del equipo de Cal State Fullerton perdió la vida el viernes 7 de noviembre, luego de pasar casi seis semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos tras un trágico ser atropellada fuera del campus.

¿De qué murió Lauren Turner, jugadora de Cal State Fullerton y promesa del futbol femenil?

Según reportó la prensa local. el 27 de septiembre de 2025, Lauren Turner y su compañera Ashlyn Gwynn regresaban a casa tras un partido en scooters eléctricos cuando fueron embestidas por un camión tipo furgón en Associated Road, dentro del campus universitario. Ambas fueron trasladadas al hospital en estado crítico.

Lauren sufrió un trauma craneoencefálico grave y otras lesiones importantes que la mantuvieron en coma inducido durante casi seis semanas. Finalmente, médicos y familia anunciaron su fallecimiento en cuidados paliativos, según reportaron.

La policía de Fullerton continúa investigando las causas del accidente y si hubo algún tipo de negligencia del conductor del camión.

Su compañera Ashlyn Gwynn sigue recuperándose de las lesiones, mientras que la comunidad del fútbol universitario llora la pérdida de una de sus jóvenes promesas más talentosas.

¿Cómo despidió su equipo universitario y su familia a la futbolista Lauren Turner?

El Departamento de Atletismo de la universidad publicó un emotivo mensaje tras informarse del deceso de Lauren Turner:

“Lauren era la compañera de equipo más divertida, carismática y amorosa que alguien pudiera desear. Era la primera en celebrar los logros de los demás. Es la verdadera definición de una persona increíble… Todos la extrañaremos profundamente, pero siempre será recordada por su familia Titan. Te amamos, Lauren, nuestro número 5 para siempre.”

El equipo de fútbol femenino de los Titans y el Departamento de Atletismo anunciaron una vigilia a la luz de las velas el miércoles 12 de noviembre en el Titan Stadium, con el lema “Nuestra No. 5 para siempre”.

Por su parte, la familia de Lauren dedicó un emotivo mensaje: “Esta madrugada, nuestra dulce Lauren falleció en la presencia del Señor. Tenemos el corazón destrozado y nuestra familia ha cambiado para siempre”.

¿Quién fue Lauren Turner, jugadora de Cal State Fullerton y promesa del futbol femenil?

Lauren Turner nació en California en 2006 y desde pequeña destacó por sus habilidades con el balón. Participó en las juveniles de Southern California y fue capitana del equipo de la preparatoria Beckman High School, donde ganó un premio por su desempeño en la cancha.

En la universidad, jugaba como mediocampista defensiva para Cal State Fullerton.

Durante la temporada 2025, participó en 10 partidos, siendo titular en ocho y contribuyendo al histórico inicio invicto del equipo, incluyendo un triunfo importante de 1‑0 contra Pittsburgh. Durante su primer año universitario, jugó 20 encuentros y anotó su primer gol contra UC Riverside el 3 de octubre de 2024.

Lauren tenía el sueño de llegar a la National Women’s Soccer League (NWSL) y jugar profesionalmente.

