Futbolista sufre quemaduras en su cuerpo, tras incendio en año nuevo y aseguran que ¡salvó a su novia!

Ahora, en pleno año nuevo, un incendio en un bar provocó una tragedia de gran magnitud con decenas de víctimas. En medio del caos, una historia de amor y heroísmo emergió con fuerza: la de un futbolista de 19 años quien regresó entre las llamas para salvar a su novia y hoy pelea por recuperarse de graves quemaduras. Te contamos quién es y cómo se encuentra actualmente.

¿Qué futbolista sufrió graves quemaduras, tras sufrir incendio en el bar en el que se encontraba?

En medio del trágico hecho que azotó Suiza, se confirmó que uno de los heridos en el incendio es el futbolista francés Tahirys Dos Santos, de 19 años, defensor del FC Metz, de la Liga de Francia.

Testimonios recogidos por el agente del jugador, Christophe Hutteau, reconstruyen el momento clave de la tragedia. Dos Santos se encontraba en el primer piso del bar junto a su pareja y amigos cuando el fuego comenzó a propagarse.

En un primer instante, el joven logró salir del local. Sin embargo, al percatarse de que su novia seguía atrapada en el interior, tomó una decisión que definiría su historia: regresó para ayudarla a escapar .

¿Cuál es el estado de salud del jugador Tahirys Dos Santos, y su novia, tras incendio en bar?

El incendio dejó al menos 40 personas fallecidas y más de 115 heridas, y Dos Santos figura entre los casos más delicados. De acuerdo con su representante, el futbolista presenta quemaduras en cerca del 30 % de su cuerpo, incluidas zonas sensibles como la parte posterior de la cabeza.

Por la complejidad de las lesiones, fue trasladado en avión desde Suiza hasta Stuttgart, Alemania, donde permanece internado en un hospital especializado en atención a pacientes con quemaduras.

“ Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe ”, declaró Hutteau a medios franceses.

La alerta a la familia del futbolista llegó alrededor de las 6:30 a. m., cuando la madre de la novia informó sobre lo ocurrido. Los médicos han observado señales alentadoras en su capacidad respiratoria, aunque su estado sigue siendo vigilado de manera estricta. Los especialistas han insistido en que las primeras jornadas son decisivas y que aún es prematuro hablar de un pronóstico definitivo. El proceso de recuperación será largo y exigente, con controles constantes para evitar complicaciones.

¿Cuál es la trayectoria de Tahirys Dos Santos?

Tahirys Dos Santos es un futbolista francés de 19 años que ha empezado a destacarse no solo por su prometedor futuro deportivo, sino también por una vivencia personal que refleja coraje y capacidad de superación.

Surgido de las divisiones juveniles del FC Metz, club reconocido en Francia por su trabajo formativo, se desempeña como defensor y ha sobresalido por su potencia física, orden táctico y entrega constante en el terreno de juego.

El jugador ya ha sido parte de homenajes en redes sociales, y también por parte de su equipo, el Metz de Francia, el cual, le ha dedicado palabras y dinámicas en su más reciente partido.

